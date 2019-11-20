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Türkiye Finans taşıt finansmanında vites arttırıyor!

Türkiye Finans yüzde 0’dan başlayan kar oranları ve 60 aya varan vadelerle taşıt finansmanında vites arttırıyor. Banka, müşterileriyle buluşturduğu yeni taşıt finansmanı kampanyasında esnek kar oranları ve vade seçenekleri sunuyor. Kampanya kapsamında 100 bin liraya kadar 12 ay vade ile yüzde 0 kar oranı uygulayan Banka, yerli araç üretimini de destekliyor ve 0,49’dan başlayan kar oranlarıyla farklı ihtiyaçları olan müşterilerine aynı anda cevap veriyor.

Türkiye Finans taşıt finansmanında vites arttırıyor!

Türkiye Finans yüzde 0’dan başlayan kar oranları ve 60 aya varan vadelerle taşıt finansmanında vites arttırıyor. Banka, müşterileriyle buluşturduğu yeni taşıt finansmanı kampanyasında esnek kar oranları ve vade seçenekleri sunuyor. Kampanya kapsamında 100 bin liraya kadar 12 ay vade ile yüzde 0 kar oranı uygulayan Banka, yerli araç üretimini de destekliyor ve 0,49’dan başlayan kar oranlarıyla farklı ihtiyaçları olan müşterilerine aynı anda cevap veriyor.

20 Kasım 2019 Çarşamba 09:58
Türkiye Finans taşıt finansmanında vites arttırıyor!
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Türkiye Finans; Honda, Hyundai, Renault Mais, Fiat, Toyota ve Ford’un yerli üretim taşıt modellerinde sunduğu kampanya kapsamında müşterilerinin başvurularını hem şubeler üzerinden alıyor hem de online ekranlar aracılığıyla bayide hızlı finansman kullandırarak gerçekleştirebiliyor. Ayrıca Banka, kampanyaya özel hiçbir dosya masrafı almıyor.

Yeni taşıt finansmanı kampanyası 31 Aralık’a kadar geçerli olacak.

Türkiye'nin En İyi Katılım Bankası seçilen Türkiye Finans, katılım bankacılığı prensiplerinden ödün vermeden Türkiye'nin üretimine ve müşterilerinin ihtiyaçlarına destek olmaya devam ediyor.

Yeni taşıt finansmanı “esnek seçenekler” sunuyor…

Türkiye Finans, 31 Aralık’a kadar geçerli olacak yeni taşıt finansmanı kampanyasında yüzde 0’dan başlayan kar oranları ve 60 aya varan vadelerle vites arttırıyor. 100 bin liraya kadar 12 ay vade ile yüzde 0 kar oranı uygulayan kampanyada, yerli üretim araç satın almak isteyen müşteriler için de farklı seçenekler mevcut. Banka; Hyundai, Renault Mais, Fiat, Toyota, Honda ve Ford markalarının yerli üretim araçlarında 0,49’dan başlayan kar oranları ve 18 aya varan vade avantajları sunuyor. Kampanya kapsamında, pek çok marka ve model için de 60 aya varan vadelerle yüzde 1’den başlayan kar oranları uygulanıyor.

Türkiye Finans, katılım bankacılığı sektörünü ilklerle buluşturmaya devam ediyor. Kampanya kapsamında, müşteriler, başvurularını şubelerin yanı sıra online ekranlar üzerinden, bayide hızlı finansman kullanarak gerçekleştirebiliyor. Ayrıca yapılan tüm başvurulardan hiçbir dosya masrafı alınmıyor.

Yeni taşıt finansmanı kampanyası hakkında açıklama yapan Türkiye Finans Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı M. Necati Özdeniz“Ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ve ekonomik büyümesi için lokomotif sektörlerin ve yerli üretimin teşvik edilmesi şart. Biz de Türkiye Finans olarak üzerimize düşeni yapıyor ve çeşitli kampanyalarla otomotiv sektörüne destek oluyoruz. Bankacılık sektörü taşıt satışını teşvik etmek amacıyla arka arkaya kampanyalar hayata geçiriyor. Ancak biz, Türkiye Finans olarak vitesi arttırıyor ve ilklerle katılım bankacılığının sınırlarını zorluyoruz. Yeni taşıt finansmanı kampanyamızda farklı müşteri ihtiyaçlarına en doğru şekilde cevap vermek amacıyla esnek seçenekler sunuyoruz. Müşterilerimizin istedikleri aracı en hızlı şekilde satın alması, yüzde 0’dan başlayan kar oranları ve 60 aya varan vadelerle çok kolay hale geliyor. Ayrıca kampanyamızı şubelerimizin yanı sıra hızlı finansman kanalımızdan da sunarak müşterilerimizin ihtiyaçlarını online kanallar üzerinden anında karşılayabiliyoruz. Üstelik masrafsızlık prensibimizden ödün vermeden yine sektörde bir ilki gerçekleştiriyor ve müşterilerimizden dosya masrafı almıyoruz. Böylece onların hem zamandan hem de bütçeden tasarruf etmelerini sağlıyoruz.”

Birlikte kazanan ve kazandığını paylaşanların katılım bankası Türkiye Finans, müşterilerinin hayatını kolaylaştıran avantajlı kampanyalar sunmaya devam edecek.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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türkiye finans taşıt finansmanında vites arttırıyor
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