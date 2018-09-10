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Türkiye Ekonomisi büyüme rakamları açıklandı

Türkiye Ekonomisi İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

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Türkiye Ekonomisi büyüme rakamları açıklandı

Türkiye Ekonomisi İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

10 Eylül 2018 Pazartesi 10:06
Türkiye Ekonomisi büyüme rakamları açıklandı

Türkiye ekonomisinin 2018 yılının ikinci çeyreğindeki büyüme rakamları açıklandı.

Açıklanan rakamlara göre ekonomi % 5.2 oranında büyüdü. 2017 yılının ikinci çeyreğinde bu rakam % 5,4 olarak açıklanmıştı.

2017 yılının tamamındaki büyüme rakamı ise yüzde % 7,4 olarak açıklandı.

Yerleşik hane halklarının ve hane halkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların toplam tüketim harcamaları, ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre % 6,3 artış gösterdi.

Devletin tüketim harcamaları % 7,2 gayrisafi sabit sermaye oluşumu % 3,9 arttı.

Mal ve hizmet ihracatı, ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,5 ithalat ise yüzde 0,3 arttı.

TÜRKİYE'NİN SON 7 ÇEYREK BÜYÜME RAKAMLARI


Görsel; NTV Finans

2018'in ilk çeyreğinde % 7,4 olarak açıklanan büyüme rakamı ise % 7,3 olarak revize edildi.

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Son Güncelleme: 10.09.2018 10:33
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türkiye ekonomisi büyüme rakamları açıklandı
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Sezgin 13 dakika önce

Ben anlamiyorum ne dayanarak yapiyorsunuz bu aciklamayi fabrikalar uretim buyuyorsa neden isci cikartiliyor ne den fabrikalar daralmaya giriyor ve batiyor

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