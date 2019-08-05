Türkiye Dünya Lideri Oldu!

Sigaradaki yüzde 18 olan Katma Değer Vergisi (KDV) oranı ise perakende satış fiyatının yüzde 15.25'ine denk geliyor. Yeni yılda yapılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışının ardından piyasadaki zam oranlarını sınırlı tutan sigara şirketleri, temmuzdaki yenivergi artışıyla, zam yapmaya başladı.

15.67 LİRASI VERGİ

Ocak ayında 4 TL'lik vergi artışını 2 TL olarak fiyatlara yansıtan sigara şirketleri temmuz ayı başında 50 kuruşluk daha vergi artışı gelince toplam 2.5 liralık vergiyi fiyatlara yansıtmış oldu. Bu düzenleme ile birlikte Türkiye sigaraya uyguladığı toplam yüzde 87'lik vergi ile dünya lideri olurken, 15.5 liraya satılan sigaranın fiyatı 18.5 liraya çıkacak. Bu fiyatın 15.67 lirasını ise vergilerden oluşuyor. Piyasada faaliyet gösteren sigara şirketlerinden biri fiyatlarını 2 ile 3 lira arasında artırırken, toplam zam tutarlarının da her marka için bu seviyede olması bekleniyor.

Öte yandan vergi tutarlarına bakıldığında Türkiye'nin ardından Bosna Hersek en yüksek orana sahip ikinci ülke oldu. Bu zamların ardından, yılın bundan sonraki 5 ayında bütçeye 5 milyar lirası ÖTV ve 1 milyar lirası da KDV'den 6 milyar lira fazladan gelir sağlanacağı hesaplanırken, 1 yıllık süreçte ise 14.4 milyar lira daha ÖTV ve KDV geliri elde edilecek.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA