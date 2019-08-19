Türkiye'deki İşsiz Sayısı Belli Oldu!

2019 yılının başından bugüne kadar işsizlik ile alakalı 33 bin 50 adet basına haberi çıkarken, zaman içerisinde artış gösteren işsizlik oranının medyanında gündeminde olduğu görüldü. 2019 yılı Mayıs verilerine göre de güncel işsiz sayısı 4 milyon 157 bin olarak kayıtlara geçti.

Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, işsizlik başlığı altında medyaya yansıyan haberleri çıkardı. PRNet ve Ajans Press’in 2019 yılı basın haberlerinden derlediği bilgilere göre, işsizlik ile alakalı 33 bin 50 adet basın haberi çıktığı görüldü.Son zamanlarda büyük tartışma konularından biri olan işsizliğin medyanında gündemin olduğu kaydedildi. 2018 yılında basına yansıyan işsizlik konusu ise 46 bin 575 olurken, 2017 yılında da 48 bin 854 olduğu belirlendi.İşsizlik başlığı altında en çok yansıma bulan başlık ise kıdem tazminatı oldu. Yıl içerisinde kıdem tazminatı ile alakalı yazılı basına 6 bin 132 haberin yansıdığı görüldü.

Ajans Press’in,Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre ise Mayıs ayı itibarıyla güncel işsizlik rakamı 4 milyon 157 olarak kayıtlara geçti. Bu rakam geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 21 kişi artarken, işsizlik oranının yüzde 12,8 seviyesinde gerçekleştiği görüldü. Yaşlara göre işsizlik incelendiğinde ise genç nüfusta (15-24) yüzde 23,3 olarak gözlenirken, 15 64 yaş grubunun 13,1 seviyesinde olduğu kaydedildi.

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