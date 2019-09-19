Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 30°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
100601
ALTIN
275.196
DOLAR
5.6955
STERLIN
7.1033
EURO
6.3048
TÜBİTAK KPSS'siz Önlisans ve Lisans Mezunu Proje Personeli Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
Dar Gelirliye 350 TL Taksitle Ev Sahibi Olma İmkanı!
İstanbul Üniversitesi KPSS'siz Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
Bakan çağrı yaptı! 300 bin 300 Bin TL'lik dev destek
2019-2020 2000 Polis Alım Başvuru Şartları ve Tarihleri Açıklandı! İşte Detaylar...

Türkiye'deki Borçlu Kişi Sayısı Belli Oldu!

Türkiye'de yaşayan zenginlerin geliri artarken, yoksulların borcu büyüdü. TÜİK verilerine göre, en zenginlerin gelirden aldığı pay yüzde 47.6'ya yükseldi. 'Borcum var' diyenlerin oranı yüzde 70.4 oldu.

Türkiye'deki Borçlu Kişi Sayısı Belli Oldu!

Türkiye'de yaşayan zenginlerin geliri artarken, yoksulların borcu büyüdü. TÜİK verilerine göre, en zenginlerin gelirden aldığı pay yüzde 47.6'ya yükseldi. 'Borcum var' diyenlerin oranı yüzde 70.4 oldu.

19 Eylül 2019 Perşembe 12:44
Türkiye'deki Borçlu Kişi Sayısı Belli Oldu!

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) araştırması çarpıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. Taksit ve diğer borcu olanların nüfusa oranı 2008'de yüzde 57.7 (41.2 milyon kişi) iken, 2018'de bu oran yüzde 70.4'e yani 57.7 milyona yükseldi. Borçlu sayısı 10 yılda 16.5 milyon kişi arttı.

TÜİK, '2018 yılı gelir ve yaşam koşulları araştırması' verilerini açıkladı. Araştırma sonuçlarına göre, nüfusun yüzde 70.4'ü borçlu. Yüzde 58.3'ü ise tatile çıkamıyor.

Araştırmaya göre en yüksek eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine sahip yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay bir önceki yıla göre 0.2 puan artarak yüzde 47.6'ya yükselirken, en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun aldığı pay 0.2 puan azalarak yüzde 6.1'e düştü.

Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50'si dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre, yoksulluk oranı bir önceki yıla göre 0.4 puanlık artış ile yüzde 13.9 oldu. Medyan gelirin yüzde 60'ı dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre ise yoksulluk oranı bir önceki yıla göre 1.1 puan artarak yüzde 21.2 olarak gerçekleşti.

NÜFUSUN YARISI TATİLE HASRET

Verilere göre nüfusun yüzde 59'u kendilerine ait bir konutta otururken, yüzde 39.6'sı ısınma yüzde 36.2'si sızdıran çatı, nemli duvarlar, sorunu yaşadığını beyan ettti.  Maddi yoksunluk çektiğini ifade edenelerin oranı ise yüzde 26.5 olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin yüzde 58.3'ü evden uzakta bir haftalık tatil masraflarını karşılayamadığını ve yüzde 11.5'i konut masraflarının yük getirdiğini beyan etti. Türkiye'de ortalama yıllık hanehalkı fert geliri bir önceki yıla göre yüzde 12.2 artarak 24 bin 199 TL'ye yükseldi.

Kullanılabilir fert geliri de bir önceki yıla göre yüzde 12.2 artışla 21 bin 577 TL'den 24 bin 199 TL'ye yükseldi. Toplam eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirleri içerisinde en yüksek payı, yüzde 48.5 ile bir önceki yıla göre 0.4 puan azalan maaş ve ücret gelirleri aldı.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
türkiye deki borçlu kişi sayısı belli oldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Devletten Çalışmayan Annelere Destek! Ayda 2480 TL!
Devletten Çalışmayan Annelere Destek! Ayda 2480 TL!
Bakan Berat Albayrak İşsizlik Fonunun Nerede Kullanıldığını Açıkladı!
Bakan Berat Albayrak İşsizlik Fonunun Nerede Kullanıldığını Açıkladı!
İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? İşte İŞKUR işsizlik maaşı alma şartları...
İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? İşte İŞKUR işsizlik maaşı alma şartları...

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim