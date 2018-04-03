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Türkiye'de İşçiler Kendilerine Vakit Ayıramıyor! OECD Sonuncusu Oldu

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) , OECD üyesi ülkeler ile Rusya, Brezilya ve Güney Afrika'nın da dahil olduğu 38 ülkeye ilişkin verilerin ele alındığı Daha İyi Yaşam Endeksini açıkladı.

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Türkiye'de İşçiler Kendilerine Vakit Ayıramıyor! OECD Sonuncusu Oldu

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) , OECD üyesi ülkeler ile Rusya, Brezilya ve Güney Afrika'nın da dahil olduğu 38 ülkeye ilişkin verilerin ele alındığı Daha İyi Yaşam Endeksini açıkladı.

03 Nisan 2018 Salı 12:19
Türkiye'de İşçiler Kendilerine Vakit Ayıramıyor! OECD Sonuncusu Oldu

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) , OECD üyesi ülkeler ile Rusya, Brezilya ve Güney Afrika'nın da dahil olduğu 38 ülkeye ilişkin verilerin ele alındığı Daha İyi Yaşam Endeksini açıkladı.

9.3 Puanla Hollanda endeksin ilk sırasında yer alırken, 9 puanla Danimarka, 8.9 puanla Fransa üçüncü sırada yer aldı. Fransa'yı İspanya ve Belçika takip ediyor. Araştırmada bir hafta içerisinde 50 saat ve daha fazla çalışma oranı, çalışanların bireysel bakım ve boş zaman aktiviteleri için bir günde kendilerine ne kadar zaman ayırabildikleri de dikkate alındı.

Türkiye'nin son sırada yer aldığı listede, Rusya 9. sırada yer alırken, ABD 30. , Japonya 34. sırada yer aldı. Türkiye'de çalışanların yüzde 34'lük bir kısmı haftada 50 saatten fazla çalışıyor. Araştırmada uzun iş saatlerinin stres ve kaygıyı tetiklediği, iş hayat dengesinin sağlandığı ülkelerde çalışanların daha mutlu olduğu ve dolayısıyla daha iyi iş başarısı elde edildiği belirtiliyor. 

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