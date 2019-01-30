Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) sektörler bazında detaylı bir değerlendirme çalışmasına imza attı. Bu çalışmalar neticesinde Türkiye'de en çok kazanan meslekler belli oldu. İşte Türkiye'de en çok kazanan 46 meslek...

Türkiye'de en çok kazananlar faktoring işi yapanlar olurken, listede bomba imalatından kürk ticaretine, hesap makinası imalatından şecere bulmaya kadar çok ilginç meslekler yer aldı.

Faktoring hizmetleri

Kişi başı yıllık kazanç: 1.605.059 TL

Aracı kurumlar

Kişi başı yıllık kazanç: 1.605.059 TL

Hindistan cevizi, hurma, palmiye

Kişi başı yıllık kazanç: 1.605.059 TL

Akü imalatı

Kişi başı yıllık kazanç: 820.363 TL

Fikri mülkiyet haklarının leasing'i

Kişi başı yıllık kazanç: 663.092 TL

Sıcak hava balonu, zeplin, planör

Kişi başı yıllık kazanç: 374.696 TL

Noter

Kişi başı yıllık kazanç: 341.255 TL

Demiryolu ve metro inşaatı

Kişi başı yıllık kazanç: 265.703 TL

Yeminli mali müşavir

Kişi başı yıllık kazanç: 261.346 TL

Süt imalatı

Kişi başı yıllık kazanç: 259.236 TL

Ateşleyiciler, dinamit, havai fişekler

Kişi başı yıllık kazanç: 255.190 TL

Kira toplama

Kişi başı yıllık kazanç: 254.430 TL

Tehlikeli atık ıslahı

Kişi başı yıllık kazanç: 239.479 TL

Üzüm yetiştiriciliği

Kişi başı yıllık kazanç: 231.442 TL

Aktüerya faaliyeti

Kişi başı yıllık kazanç: 218.952 TL

Hesap makineleri

Kişi başı yıllık kazanç: 186.457 TL

Bağımsız manken ve modeller

Kişi başı yıllık kazanç: 170.282 TL

Şecere bulma

Kişi başı yıllık kazanç: 166.898 TL

Beton ve harç karıştırıcı imalatı

Kişi başı yıllık kazanç: 156.857 TL

İş bulma acentesi

Kişi başı yıllık kazanç: 155.534 TL

Hava taşıtı parçası imali

Kişi başı yıllık kazanç: 129.423 TL

Bahçecilikte toz atma makinesi

Kişi başı yıllık kazanç: 120.035 TL

Bomba füze ve fişekler, mühimmat

Kişi başı yıllık kazanç: 115.969 TL

Müzisyen, ses sanatçısı, sunucu

Kişi başı yıllık kazanç: 115.252 TL

Çelik varil

Kişi başı yıllık kazanç: 104.519 TL

Kil, kaolin madenciliği,bentonit

Kişi başı yıllık kazanç: 92.722 TL

Tenis kulüpleri

Kişi başı yıllık kazanç: 84.399 TL

İşçi ve işveren sendikaları

Kişi başı yıllık kazanç: 83.497 TL

Bilirkişi

Kişi başı yıllık kazanç: 67.433 TL

Elma, kayısı, kiraz, ayva, erik

Kişi başı yıllık kazanç: 67.159 TL

Köprü inşaatı

Kişi başı yıllık kazanç: 51.901 TL

Nükleer reaktör parçası imali

Kişi başı yıllık kazanç: 49.501 TL

Boks eldiveni, beyzbol golf sopaları

Kişi başı yıllık kazanç: 49.317 TL

Bahis faaliyeti

Kişi başı yıllık kazanç: 48.122 TL

Sanatçı ve sporcu menajerliği

Kişi başı yıllık kazanç: 45.677 TL

Hamallık

Kişi başı yıllık kazanç: 29.068 TL

Kumaş toptan ticareti

Kişi başı yıllık kazanç: 27.082 TL

Kuru üzüm toptan ticareti

Kişi başı yıllık kazanç: 23.592 TL

Mimarlık faaliyeti

Kişi başı yıllık kazanç: 23.392 TL

Beyaz eşya toptan ticareti

Kişi başı yıllık kazanç: 23.335 TL

Ayakkabı toptan ticareti

Kişi başı yıllık kazanç: 21.691 TL

Post ve kürklü deri ticareti

Kişi başı yıllık kazanç: 20.654 TL

Turist rehberliği

Kişi başı yıllık kazanç: 17.385 TL

Taksi

Kişi başı yıllık kazanç: 17.016 TL

Kuru incir toptan ticareti

Kişi başı yıllık kazanç: 14.971 TL