Turkcell Evinden Çalışan Personel Alacak! Sayı 500'e Çıkacak

Bir Dönem sona Eriyor! Artık Kimse Sormayacak

Anne Kızlık soyadı sorma uygulaması sona eriyor. Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Çağatay Aynur, yakında devreye alacakları ses biyometri teknolojisi sayesinde artık güvenlik için sorulan anne kızlık soyadı gibi soruların sorulmasına gerek kalmayacağını daha hızlı bir hizmetin arayanlarla buluşacağını söyledi. Çağatay Aynur, "Müşteri temsilcisi sizi anne kızlık soyadı, en son kullandığınız cihaz gibi sorularla güvenlik kontrolünden geçiriyor. Müşterinin güvenliği için biz bunu yapmak zorundayız. Fakat bu tabiki zaman alıyor. Çağrı merkezine gelen bir görüşme ortalamada 3,5 dakika sürüyor, ses biyometrisi ile bunu 40 saniye daha düşüreceğiz. Bunun yatırımını bu sene hayata geçireceğiz. Bu hem tüketiciye hem de çağrı merkezleri tarafında etkin bir kazanç sağlayacak. Ses biyometrisi siz normal konuşurken, probleminizi anlatırken, sizin kim olduğunuzu tespit ediyor daha önce bıraktığınız ses frekans izinizle bugün geldiğiniz izi karşılaştırıyor ve sizi kontrolden geçirdikten sonra müşteri temsilcisinin karşısına çıkarıyor" ifadelerini kullandı.

EVDEN ÇALIŞAN SAYISI 500'E ÇIKACAK

Türkiye'de 14, Ukrayna'da 4 olmak üzere toplam 18 lokasyon ve 12 bin personeli olduklarını söyleyen Çağatay Aynur, evden çalışan sayısının 234'den 500'e çıkacağını söyledi. Aynur, "Turkcell Global Bilgi'de çalışanların yüzde 70'i lisans ve ön lisans mezunu ve yüzde 61'i kadınlardan oluşuyor. Hayata geçirdiği 'Evden Çalışan Müşteri Temsilcisi' iş modeliyle çağrı merkezi sektörünün dünya çapındaki en prestijli organizasyonlarından Contact Center World'de 'En İyi Evden Çalışan Müşteri Temsilcisi Yapısı' ödülünü kazanan Turkcell Global Bilgi, 234 olan bu sayıyı 500'e çıkaracak. Lokasyonlarımız ağırlıklı olarak İstanbul dışında. Gittiğimiz ile istihdam olarak destek sağlarken, çalışanlarımıza verdiğimiz eğitimlerimizle o ile sosyo-kültürel anlamda da destek oluyoruz. Şu an lokasyon doluluğumuza göre yeni bir yatırım yapıp yapmayacağımıza karar vereceğiz. 14 lokasyonumuzdaki doluluk oranlarına göre yeni yatırım yapıp yapmayacağımıza bakacağız. Özellikle ikinci çeyrekten sonra bu durumu değerlendireceğiz. 2017 yılında sektör yüzde 13 büyürken biz yüzde 15 büyüdük, 2018 yılında da enflasyonun ayarında yüzde 11-12 gibi büyüyeceğiz" dedi.