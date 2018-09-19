Türk Milleti Borç Batağında!..

Vatandaşların borç ve taksit yükü altında ezildiği TÜİK verileri incelendiğinde bir kez daha ortaya çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'in verileri 54 milyon 572 bin kişinin (bu rakam da Türkiye nüfusunun % 69.2'si etmektedir) konut alımı ve konut masrafları dışındaki borç ve taksit ödemesi yaptığını gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılına ilişkin Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması sonuçlarını dün öğleden sonra açıkladı. TÜİK'in 78 milyon 862 bin kişi olarak hesapladığı 2017 nüfusunu esas alan verilere göre borç ve taksit ödemesi yapanların % 17.3'ü bu durumu "Çok yük getiriyor", % 42.9'u "Biraz yük getiriyor" şeklinde açıkladı. Borçluların sadece % 9'u ödemelerin bütçeye yük getirmediğini belirtti. Vatandaşların % 59.1'i ev sahibi olduğunu beyan ederken, % 24.7'si kiracı, % 1.4'ünün ise lojmanda yaşadığı görüldü. Üstelik TÜİK'in rakamları bir önceki yılın verilerine dayandığı için borç ve taksit ödemeleri dolayısıyla sıkıntıya düşenlerin sayısında artış yaşandığı tahmin ediliyor.

En yüksek gelire sahip % 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay, 2017'de bir önceki yıla göre 0.2 puan artarak % 47.4'e yükseldi. En düşük gelire sahip % 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay ise 0.1 puan artarak % 6.3 oldu.

Sözcü'den Recep Genel'in haberine göre, veriler gelir dağılımı adaletsizliğinin ise derinleştiğini gösterdi. Gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden olan ve sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, 1'e yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı ifade eden Gini katsayısı ise 2017'de bir önceki yıla göre 0.001 puan artışla 0,405 olarak tahmin edildi.

YILLIK ORTALAMA KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GELİR 21.577 TL

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri, geçen yıl bir önceki yıla göre % 12.7 artarak 19.139 TL'den yıllık 21.577 TL'ye yükseldi. Toplam eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirleri içinde en yüksek payın, % 48.9 ile maaş-ücret gelirine ait olduğu belirlendi. İkinci sırayı % 19.7 ile sosyal transfer gelirleri, üçüncü sırayı % 19.6 ile müteşebbis gelirleri aldı. Müteşebbis gelirlerinin % 21.4'ünü tarım dışı gelirler, sosyal transferlerin ise % 91.4'ünü emekli ve dul-yetim aylıkları oluşturdu.

Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan (ortanca hesap ile) gelirinin % 50'si dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre, yoksulluk oranı bir önceki yıla kıyasla 0.8 puan gerileyerek yüzde 13.5 olarak gerçekleşti. Medyan gelirin % 60'ı dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre ise yoksulluk oranı bir önceki yıla kıyasla 1.1 puan azalarak okuryazar olmayanların % 25.4'ü, bir okul bitirmeyenlerin % 21.7'si yoksulken, bu oran lise altı mezunlarda % 11.7, lise ve dengi mezunlarda % 5,5 oldu. Yükseköğretim mezunları % 1.5 ile yoksulluk oranının en düşük gözlendiği grup olarak belirlendi.

Son bir yıldır yoksul olan ve aynı zamanda önceki 3 yıldan en az 2'sinde yoksul olduğu belirlenen fertleri kapsayan ve 4 yıllık panel veri kullanılarak hesaplanan “sürekli yoksulluk” oranı, 2016'da yüzde 14.6 iken 2017 yılında % 14 olarak hesaplandı. Ayrıca, nüfusun % 36.6'sının “sızdıran çatı, nemli duvarlı” yapılarda yaşamak zorunda kaldığı görüldü.

TÜRKİYE'NİN % 28.7'Sİ GEÇİM SIKINTISI YAŞIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'in dün açıkladığı verilere göre, finansal sıkıntıyla karşı karşıya kalan nüfusun oranı olarak tanımlanan ve beklenmedik harcamalar, evden uzakta bir haftalık tatil, ödeme zorluğu, iki günde bir et, tavuk, balık içeren yemek, evin ısınma ihtiyacı, çamaşır makinesi, renkli televizyon, telefon, otomobil sahipliği olarak belirlenen 9 maddeden en az 4'ünü karşılayamayanların durumunu ifade eden “ciddi maddi yoksunluk” oranı, 2017 yılında % 28.7 olarak tespit edildi. Bu oran 2016'da % 32.9 olarak hesaplanmıştı.

Kaynaklar; Odatv - Sözcü - Takvim - Haber 7

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