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Türk Lirası Hızla Düşüşe Geçti! Dolar Yine Alev Aldı!

Güne 5,4653 ile başlayan dolar kuru saat 21:30 civarında bir anda 5,8 seviyelerine dayandı. Uzmanlar 5,65 seviyelerini dahi olumsuz diye yorumlarken 5.80’i gören dolar kuru endişeleri arttırıyor. Seçim öncesi yine krizi tırmandırmak isteyenler mi var soruları yükseliyor.

Türk Lirası Hızla Düşüşe Geçti! Dolar Yine Alev Aldı!

Güne 5,4653 ile başlayan dolar kuru saat 21:30 civarında bir anda 5,8 seviyelerine dayandı. Uzmanlar 5,65 seviyelerini dahi olumsuz diye yorumlarken 5.80’i gören dolar kuru endişeleri arttırıyor. Seçim öncesi yine krizi tırmandırmak isteyenler mi var soruları yükseliyor.

23 Mart 2019 Cumartesi 08:36
Türk Lirası Hızla Düşüşe Geçti! Dolar Yine Alev Aldı!

Güne 5,4653 ile başlayan dolar kuru saat 21:30 civarında bir anda 5,8 seviyelerine dayandı. Uzmanlar 5,65 seviyelerini dahi olumsuz diye yorumlarken 5.80’i gören dolar kuru endişeleri arttırıyor. Seçim öncesi yine krizi tırmandırmak isteyenler mi var soruları yükseliyor.

Trump’ın Golan Tpeleri açıklamasının da etkili olduğunu söyleyen uzmanlara göre Merkez Bankası’nın Repo ihalelerine 1 haftalığına ara vermesi duyurusu da doların ateşini düşürmeye yetmeyecek.

Bugün neler oldu ve dolar neden alev aldı?

  1. Trump’ın Golan Tepelerine ilişkin açıklamaları tabii ki her açıklamasında olduğu gibi doların ateşini yükseltti. Amerikan Başkanı Donald Trump’ın Golan Tepelerine ilişkin açıklamalarının hemen ardından uzmanlar doların harekete geçeceğini söyledi.
  2. Aslında beklenen bir yükseliş diyen uzmanlar da yok değil. Her seçim öncesinde olduğu gibi bir kısım vatandaş yatırım amacıyla Türk Lirasını Amerikan Dolarına çeviriyor ve seçimin sonucuna göre Amerikan Dolarından kar etmek istiyor. Uzmanlara göre bu durum da Amerikan dolarını alevlendiriyor.
  3. Aslında uzun süredir var olan S-400 ve F-35 gerginliği. Bu gerginliğin de dolara direk etki ettiği konuşuluyor. Şu anki görüntü her ne olursa olsun doların iyiden iyiye alev aldığı. Aylardır bu seviyelere yaklaşmayan Amerikan Doları bakalım yeni güne nasıl uyanacak?

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