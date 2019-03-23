Türk Lirası Hızla Düşüşe Geçti! Dolar Yine Alev Aldı!

Güne 5,4653 ile başlayan dolar kuru saat 21:30 civarında bir anda 5,8 seviyelerine dayandı. Uzmanlar 5,65 seviyelerini dahi olumsuz diye yorumlarken 5.80’i gören dolar kuru endişeleri arttırıyor. Seçim öncesi yine krizi tırmandırmak isteyenler mi var soruları yükseliyor.

Trump’ın Golan Tpeleri açıklamasının da etkili olduğunu söyleyen uzmanlara göre Merkez Bankası’nın Repo ihalelerine 1 haftalığına ara vermesi duyurusu da doların ateşini düşürmeye yetmeyecek.

Bugün neler oldu ve dolar neden alev aldı?