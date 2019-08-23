Türk Lirası eriyor ! Dünyanın en çok değer kaybeden 2. parası TL !

Bayram tatili öncesinde 5.44 TL’ye kadar düşen dolar/TL’de iki haftadaki yükseliş yüzde 6.4’ü buldu.

Dün güne 6.33 TL’den başlayan Avro, gün içinde 6.44’e kadar yükseldi. Borsa İstanbul’da da hisselerdeki değer kaybı sürdü ve son iki haftalık kayıp yüzde 4’ü aştı.

TL, gelişmekte olan ülke para birimleri arasında dolar karşısında dün en fazla değer kaybeden para birimi olurken, son iki haftada da Arjantin Pesosu’ndan sonra en fazla değer kaybeden para birimi oldu.

Dolar/TL’deki yükselişte, Merkez Bankası’nın (TCMB) 19 Ağustos’ta duyurduğu kredi büyümesini teşvik eden ve kamu bankalarını ödüllendirirken özel bankaları cezalandıran zorunlu karşılık (ZK) düzenlemesi etkili oldu.

Reuters’a konuşan bir bakanın döviz masası işlemcisi, “TCMB’nin ZK hamlesinden sonra Türkiye piyasalarına yönelik bakış açısı ve mod değişti” dedi.

TCMB düzenlemesi dışında son iki haftada Arjantin’deki finansal sarsıntı, ticaret savaşları ve artan korumacılıkla birlikte küresel ekonomide resesyon olacağına dair artan endişeler, Suriye’de İdlib merkezli olarak gerilimin artması da kurdaki yükselişte etkili oluyor.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) son toplantısına ilişkin tutanaklarda daha agresif faiz indirimlerine ilişkin fazla ipucu bulunmaması da kurda yükselişe neden oldu. Nitekim, ABD’de merkez bankacıların buluşacağı Jackson Hole konferansına ev sahipliği yapacak olan Kansas City Fed Başkanı Esther George, “ABD ekonomisinin faiz indirimine ihtiyacı yok” dedi.

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