Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Türk İş'ten Önemli Taşeron Açıklaması

Türk İş Sendikasından kadro alamayan taşeron işçiler ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Açıklamada kadro kapsamına alınmayan taşeronların durumuna değinildi.

banner396

Türk İş'ten Önemli Taşeron Açıklaması

Türk İş Sendikasından kadro alamayan taşeron işçiler ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Açıklamada kadro kapsamına alınmayan taşeronların durumuna değinildi.

29 Haziran 2018 Cuma 14:49
Türk İş'ten Önemli Taşeron Açıklaması

Türk İş Sendikasından son dakika açıklaması geldi.

Türk İş Sendikasının resmi sitesinde yapılan duyuruda kadroya alınmayan taşeronlarla ilgili önemli bir iblgi paylaşıldı. "Ülkemizin çalışma hayatının en önemli sorunlarının başında taşeron işçiliği gelmektedir. Taşeronluk sistemi ile işçiler güvencesiz koşullarda, düşük ücretlerle istihdam edilmektedir. Aynı iş yerinde aynı işi yapan işçiler farklı koşullara sahip olmakta bu durum iş yerlerinde çalışma barışını olumsuz etkilemektedir. Konfederasyonumuz yıllardır taşeron işçilerin sorunlarını gündeme getirmiş ve çözüm önerileri sunmuştur." ifadeleri ile başlayan yazıda şu ifadelere yer verildi.

Türk İş'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Konfederasyonumuz taşeron sorunu için çözüm önerilerini içeren akademik çalışmalar yapmış, raporlar hazırlamış, toplantı ve sempozyumlar düzenlemiştir. Bugüne kadar yapılan tüm çalışmalar başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmak üzere devletin en üst kademelerine sunulmuş ve birebir görüşmelerle anlatılmıştır. Taşeron işçilik sorununu sürekli gündemde tutarak çözüm için kamuoyu baskısı oluşturmuştur. Bütün bu gayretler ve faaliyetler sonucunda 30 Nisan 2015 tarihinde Karayollarında çalışan taşeron işçisine kadro verilmiş, 2017 yılının Aralık ayında yapılan taşeron düzenlemesiyle de 900 bin taşeron işçisi kadroya alınmıştır.  Bu yasal düzenleme beklentilerimizi tam olarak karşılamamış olsa da elde edinilen kazanımlar, çalışma hayatının en önemli sorunlarından biri olan taşeron işçilik konusunun çözümüne ilişkin atılan büyük bir adımdır.

Kamuda taşeron uygulamasının büyük oranda sona erdirilmesi ve taşeron işçilerin büyük bölümüne kadro verilmesi son derece memnuniyet vericidir. Ancak bu olumlu düzenlemeler başta KİT’lerde çalışan taşeron işçileri olmak üzere kapsam dışında bırakılan diğer taşeron işçiler nedeniyle gölgelenmiştir. Kamuoyunda ağırlıklı olarak konuşulan konu da, kadroya alınamayan taşeron işçilerinin durumu olmuştur.

Bugün gelinen noktada kamuda taşeron uygulaması tamamıyla sona ermemiştir. Kapsam dışında bırakılan taşeron işçisine verilen sözler doğrultusunda çalışma barışı ve çalışma verimliliği için ayrımsız ve şartsız olarak kadro verilmesi en büyük beklentimizdir.

Konfederasyonumuz gerek taşeron ve gerekse geçici işçilerin sorunlarının kalıcı olarak çözüme kavuşması için çalışmalarını ve girişimlerini sürdürmeye devam edecektir.

Kapsam dışı kalan taşeron işçilerin kadroya alınacağına dair umudumuzu güçlü bir şekilde koruyoruz.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur."

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaTaşeronTaşerona KadroKadro Alamayan Taşeron Işçiler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vali Açıklama Yaptı: 40 Bin Yeni Personel Alımı Yapılacak
Vali Açıklama Yaptı: 40 Bin Yeni Personel Alımı Yapılacak
ÇAYKUR'da Çalışan Geçici İşçiler İçin Protokol İmzalandı
ÇAYKUR'da Çalışan Geçici İşçiler İçin Protokol İmzalandı
Kamuya Yeni Birim Kuruluyor-O Mezunlardan Memur Alımı Olacak
Kamuya Yeni Birim Kuruluyor-O Mezunlardan Memur Alımı Olacak

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim