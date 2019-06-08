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Türk-İş'ten EYT, Enflasyon Zammı ve Kıdem Tazminatı Açıklaması!

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan Ramazan Bayramı sonrası gündem konularına yönelik olarak açıklama geldi. EYT, enflasyon zammı ve Kıdem Tazminatı hakkında detayları paylaştı... Atalay kıdem tazminatı hakkında yaptığı açıklamasında; "Elde edilmiş haklarımızdan bir arpa boyu geri gidilmesini kabul etmeyiz" dedi ve EYT hakkında ise; "Türkiye’nin ekonomik durumu bahane ediliyor. Ama bir yerden başlanması zorunlu" dedi. İşte ayrıntılar...

Türk-İş'ten EYT, Enflasyon Zammı ve Kıdem Tazminatı Açıklaması!

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan Ramazan Bayramı sonrası gündem konularına yönelik olarak açıklama geldi. EYT, enflasyon zammı ve Kıdem Tazminatı hakkında detayları paylaştı... Atalay kıdem tazminatı hakkında yaptığı açıklamasında; "Elde edilmiş haklarımızdan bir arpa boyu geri gidilmesini kabul etmeyiz" dedi ve EYT hakkında ise; "Türkiye’nin ekonomik durumu bahane ediliyor. Ama bir yerden başlanması zorunlu" dedi. İşte ayrıntılar...

08 Haziran 2019 Cumartesi 13:22
Türk-İş'ten EYT, Enflasyon Zammı ve Kıdem Tazminatı Açıklaması!

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay Aydınlık'ın sorularını yanıtladı...

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay Ramazan Bayramı sonrasında ana gündem maddelerini açıkladı ve gündem maddelerini ise şu şekilde sıraladı;

"Kamu toplusözleşmeleri, kıdem tazminatı, Tank-Palet Fabrikası'nın durumu ve Emeklilikte Yaşa Yakılanlar (EYT)" Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay bunun yanı sıra kamu toplus özleşmelerinde ,ise enflasyon altında bir zammı konuşmayacaklarını bildirdi...

Atalay 1 Mayıs'ta kutlamaları işçi katılım yoğunluğuyla yaptıklarını ifade  ederek işçinin, ülke çıkarları konusunda çok hassas olduğunu söyledi ve bunun yanı sıra Türkiye’nin birlik içinde olması için elinden gelen her şeyi yaptıklarını anımsatarak;

"Söz konusu vatan olunca her zaman elimizi taşın altına koyuyoruz. İşçilerin haklarının korunması da bu mücadelenin bir parçasıdır.” dedi...

ENFLASYON ZAMMI

Atalay Bayram sonrasında enflasyın altı zammı konuşmayacaklarını belirtti ve açıklamasında;

"Bayram tatili sonrasında gündemimizdeki en önemli konulardan biri kamu toplusözleşmeleri. Yaklaşık 200 bin işçiyi kapsayan görüşmeler önceliğimiz. Bu 200 bin kişinin yaklaşık 170 bini Türk-İş üyesi, geri kalan işçiler diğer sendikaların.

Bu Hükümet göreve başladıktan bu yana sözleşmeleri hep haziran, temmuz aylarında imzaladık. Bu yıl biraz gecikti.

Şimdi haziran ayı enflasyonunu da bir görüp ondan sonra masaya oturmayı planlıyoruz. Şunu belirteyim; enflasyonun altında bir zammı konuşmayız. Çünkü konuşmamızın bir anlamı yok." dedi.

KIDEM TAZMİNATI

Kıdem tazminatı hakkında elde edilen haklardan bahseden Atalay açıklamasında;

"Gündemimizdeki diğer konu kıdem tazminatı. Kıdem tazminatının fona devrine biz de işveren de karşı. Elde edilmiş haklarımızdan bir arpa boyu geri gidilmesini kabul etmeyiz.

Bu konuda Başkanlar Kurulu olarak görüşlerimizi net olarak açıkladık. Kırmızı çizgimizi koyduk. Aksi bir durumu kabul etmeyeceğimizi söyledik. Bu tutumumuz sürüyor ve sürecek." dedi.

TANK- PALET FABRİKASI ÖZELLEŞTİRİLMESİ

Özelleştirilmenin gündemden kalmasını talep eden Atalay;

"Tank-Palet Fabrikası'nda belirsizlik sürüyor. İşçi tedirgin, aileler huzursuz. Bu durum işçinin verimli çalışmasını da olumsuz etkiliyor. Bizim asıl isteğimiz fabrikanın özelleştirilmesinin tamamen gündemden kalkması.

Ama yeni teknoloji gelecek deniliyorsa fabrikada söz sahibi devlet olsun, Milli Savunma Bakanlığı olsun, asker olsun. İşçiler Milli Savunma Bakanlığı'nın personeli olmalı.

Önümüzdeki günlerde bu konu da gündemimizde olacak." dedi.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR (EYT)

EYT hakkında toplumun kanayan yarası ifadesini kullanan Atalay açıklamasında;

"Türkiye’nin ve Türk-İş’in gündemindeki bir başka konu da EYT'lilerin durumu. EYT’liler içinde çok zor durumda olanlar var.

Yaşı 45-50’ye gelmiş iş bulamayan ve sağlık hizmetlerinden yararlanamayanlar bulunuyor. Bu ciddi bir sorun.

Bu şekilde devam etmesi toplumun önemli bir yarası. Bir çare bulunması gerekiyor. Türkiye’nin ekonomik durumu bahane ediliyor. Ama bir yerden başlanması zorunlu." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
türk ten eyt enflasyon zammı kıdem tazminatı açıklaması
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Bir garip hikaye 25 dakika önce

ERGUN BEYE BİR SORUM VAR. MEB DE TASERONDAN KADROYA GECİPDE 10 AY CALİSMA SURESİ BASTA OLMAK UZERE BU CALİSANLARİN HAKLARİYLA İLGİLİ BİR CALİSMALARİ VARMİ?

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