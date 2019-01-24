Türk-İş : Kamuda Taşeron Uygulaması Sona Erdirilmelidir

Türk-İş Konfederasyonu Başkanlar Kurulu, Ankara'da kamudaki taşeron işçileri yakından ilgilendiren bir toplantı gerçekleştirdi. Kurul, taşeron işçilere dair önemli mesajlar verdi. İşte detaylar...

Türk-İş Konfederasyonu Başkanlar Kurulu, ülke ve çalışma hayatına ilişkin gündemleri değerlendirmek üzere Ankara'da bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantının içeriğine dair yazılı bir açıklama yapan Türk-İş, taşeron işçilerin sorunlarına yönelik ciddi mesajlar verdi.

Toplantının bitmesinden sonra hazırlanan sonuç bildirgesi, bir yazılı açıklama olarak basın mensupları ile paylaşıldı. Bildiride "Ücretli çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz." sözünün yerine getirilmesi talebi yer alırken başta KİT'ler olmak üzere bazı özel bütçeli kuruluşlarda çalışan taşeron işçilerin kadro taleplerinin verilen sözlere rağmen karşılanmadığı vurgusu yer aldı.

İşte Türk-İş tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

Yemekhane ve çağrı merkezi gibi personel giderinin yüzde 70'in altında düşebildiği birçok hizmet alım işinde çalıştırılan taşeron işçiler, çağrı merkezi hizmetlerine ilişkin ihalelerde çalışanlar, danışmanlık ve mal alım ihaleleri, anahtar teslim işleri kapsamında çalışanlar da kadroya alınmadı. Kapsam dışında kalan iş yerlerinde çalışanlar da bir düzenlemeyle sürekli işçi kadrosuna geçirilmeyi beklemektedir. Asıl işte yıllardır çalıştığı halde, yapılan düzenleme sonucu kadro hakkından mahrum bırakılan işçilerimizin haklı talebi, verilen söz doğrultusunda, bir an önce yerine getirilmelidir. Kamuda taşeron uygulaması tamamıyla sona erdirilmelidir.

Örgütlenme özgürlüğünün sağlanması öncelikli konu

Oysa 2018 sonunda Tüketici Fiyatları Endeksi'ndeki artış yüzde 20,30 oranında gerçekleşmiştir. Orta Vadeli Programa göre öngörülen TÜFE yıl sonu değişim oranı ise 2019 için yüzde 15,90 ve 2020 için yüzde 9,80'dir. Sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçiler ile ailelerinin beklentisi 'Ücretli çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz' sözünün yerine getirilmesi ve geçim şartlarının öncelikle iyileştirilmesidir.

Örgütlenme özgürlüğünün sağlanması ve önündeki engellerin kaldırılması öncelikli konudur. Yasamanın üzerine düşen görev, bunu sağlayacak tedbirleri uluslararası ilkeler doğrultusunda düzenlemesidir. Bu yıl kamuda müzakereleri yapılacak toplu iş sözleşmelerinin, geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi Başkanlar Kurulunca oluşturulacak Koordinasyon Kurulu tarafından koordine edilmesi kararlaştırıldı. Bu yıl da kamu iş yerlerinde örgütlü sendikalarımız ortak hareket edecek ve toplu iş sözleşme görüşmelerini koordinasyon içinde birlikte yapacaktır. Başkanlar Kurulumuz, üye sendikalarımızca işçilerin hak ve çıkarlarının korunması için uygulanan grevler ile örgütlenme ve toplu iş sözleşmesi sürecinde sürdürülen bütün meşru ve haklı eylemleri desteklemektedir.