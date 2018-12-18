Türk-İş Herkesin Beklediği Asgari Ücret Rakamını Açıkladı

Asgari ücretin 2019 yılında ne kadar zamlanacağı konusu 7 milyon civarındaki asgari ücretliyi ilgilendiriyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugüne kadar yaptığı 2 toplantıda net bir rakam telafuz edilmemişti. Bugün Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan 2019 asgari ücretine ilişkin ilk kez net bir rakam geldi. 2 gün sonra yapılacak olan komisyona da pazarlığa bu rakamla başlanacak.

İşte asgari ücret rakamına ilişkin yaşanan son gelişmeler...

2019 yılı asgari ücret görüşmelerinde yapılması planlanan üçüncü toplantı, perşembe günü Türk-İş Genel Merkezi'nde Türk-iş'in ev sahipliğinde yapılacak. Kritik görüşmeye az bir süre kala Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay 7 milyon çalışanı yakından ilgilendiren kritik asgari ücret teklif rakamını İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ziyaretinde açıkladı. Atalay asgari ücret talebinde 2018 yılı için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bir kişinin bir günlük ihtiyacı için belirlediği 19 TL'yi temel aldı. Verdiği rakam da net 2280 TL oldu.

ASGARİ ÜCRETİ AYLIK 2280 LİRA EDİYOR

Türk-İş Genel Başkanı Atalay, asgari ücretin 2 bin TL'ye çekilmesi konusunu, 4 aydır dile getirdiklerini ifade ederek, "Fitre 19 TL ve 4 kişilik bir ailede bu ücret aylık 2280 TL ediyor. Asgari ücretin bunun altında olmaması gerekiyor ki, fitrede asgari ücret buğday hesabından yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Türk-İş asgari ücret tespit komisyonunda 7 milyon işçiyi temsil ediyor. Haliyle bugün açıklanan rakam büyük önem taşıyor. Bu rakamı işveren kesimi ile hükümet kanadının da onaylaması gerekiyor. İşveren kesiminin asgari ücret için niyeti ise çok başka.

İşçi kesimi 2 bin liradan pazarlığa başlanmalı derken, işveren komik bir zam önerisinde bulundu. Asgari ücret toplantısının ikincisinde masaya koydukları rakamla net ücretin 1.857,88 lira, brüt ise 2.352,20 lira olmasını önerdiler.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) NE KADAR OLACAK?

Tüm çalışanlara her ay verilen Asgari Geçim İndirimi'nin (AGİ) tutarı çalışanın medeni durumuna ve çalışanın sahip olduğu çocuk sayısına göre değişiklik gösteriyor. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) tutarı halen 152,21 ile 258,76 TL arasında bulunuyor. Asgari ücret brüt 2 bin 532 TL olursa, AGİ 189,90 ile 322,83 TL aralığına yükselecek. 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle işsizlik maaşı da zamlanacak. Şu an en düşük işsizlik maaşı 805 lira. 2019 yılında en düşük işsizlik maaşının 1005 lira olması bekleniyor. 1611 lira olan en yüksek işsizlik maaşının ise 2010 liraya çıkması bekleniyor.

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