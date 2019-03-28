Türk-İş Başkanı Açıkladı! 200 bin İşçiye Zam Seçim Sonrasına Kaldı!

Aydınlık’ın haberine göre; Kamuda çalışan yaklaşık 200 bin işçiye verilecek zam oranı merakla bekleniyor. Enflasyondaki artış, üst üste gelen zamların ardından alım gücü düşen emekçiler, Hükümetten enflasyon oranında ücret artışı isteyecek. Emekçilerin alacağı zam oranı, önümüzdeki ağustosta memur ve memur emeklilerine yapılacak zammın belirlenmesinde de kritik önem taşıyor. Peki, kamuda emekçileri temsil eden Türk-İş ve Hükümet ne zaman masaya oturacak? Türk-İş’in zam oranı konusunda talebi nedir?

‘Şu An Bir Çalışmaları Yok’

Türk-İş'in zam oranı konusunda gerçekleşen enflasyon ile refah payı ve uğranılan maddi kayıpları kriter olarak aldığı belirtiliyor. Konuyla ilgili Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile görüştük. Atalay, seçim sürecinden dolayı hükümetin şu anda bir çalışma yapmadığını söyledi. Atalay, “Görüşmeler henüz başladı. Seçim sürecinden dolayı hükümetin de bir çalışması yok. Bu yüzden kamudaki işçilerin toplu sözleşmelerini belirlemek üzere görüşmeler seçimden sonra başlayacak” dedi.

‘1 MAYIS İçin İZİNLERİMİZİ ALDIK’

Ergün Atalay ile yaklaşan 1 Mayıs İşçi Bayramı ile ilgili de konuştuk. 1 Mayıs kutlamasının Kocaeli, Edirne, Samsun ve Diyarbakır illerinden birinde olacağını söyleyen Atalay, şunları ifade etti: “4 ilimiz için de izinlerimizi aldık. Bu illerimizden birinde işçilerimizle bayramımızı kutlayacağız. Bildiğiniz gibi Türk-İş her yıl anlamlı bir yerde 1 Mayıs’ı kutluyor. Kocaeli çok büyük organize sanayi bölgesi. Bu yıl Atatürk’ün Samsun’a ayak basışının 100. yılı. Samsun’da bu yüzden önemli. Diyarbakır ve Edine de bizim açımızdan anlamlı. Bu yüzden dört ilimiz sınırları içindeki miting alanları için izinleri aldık. Nerede yapacağımız nisanın ikinci haftası belli olur.”