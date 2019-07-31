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Türk-İş açıkladı! İşte hükümetin zam teklifi

Türk-İş Genel Başkanı Atalay, kamu işçisinin zam pazarlığıyla ilgili olarak ''Dün bize en son verdikleri teklif, ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 4." açıklamasında bulundu.

Türk-İş açıkladı! İşte hükümetin zam teklifi

Türk-İş Genel Başkanı Atalay, kamu işçisinin zam pazarlığıyla ilgili olarak ''Dün bize en son verdikleri teklif, ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 4." açıklamasında bulundu.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:52
Türk-İş açıkladı! İşte hükümetin zam teklifi

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından konuştu.

İki yüz bine yakın kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerine değinen Atalay,  "Dün bize en son verdikleri teklif, ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 4" dedi.

Türk-İş Genel Başkanı Atalay, "Bugün Darphane'de grev ilanını astık. 19'unda sorun çözülmezse grev yapılacak. Merkez Bankası önümüzdeki ay enflasyonu 9'a indirirse ne yapacağız. Bizim bir yaşadığımız var. Yaşadığımızla açıklanan örtüşmüyor" diye konuştu.

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