Türk Gıda Devi İflas Etti

3 farklı ülkede pide ve kebap temalı 75'in üzerinde restoranı olan Çıtır Usta Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, nisan ayında ilan ettiği konkordatodan sonra daha fazla direnç gösteremedi ve Bakırköy Asliye Ticaret mahkemesinin verdiği karar ile iflas etti.



Konkordato sisteminin çıktığı ilk günlerde ilk başvuran şirketlerden olma özelliğini taşıyan pide ve kebap restoranları zinciri Çıtır Usta iflas etti. Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin aldığı karar gereğince 30 Kasım 2018 tarihinde iflasına karar verildiği ortaya çıkan Çıtır Usta'nın tasfiye işlemlerine başlandı.

2003 yılında Atilla Külekçioğlu tarafından kurulan şirket, 3 ülkede ve 25 şehirde 75'in üzerinde restoranla hizmet veriyordu. Temmuz ayında Bloomberg HT'den Ceren Dilekçi'ye konuşan Çıtır Usta Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Külekçioğlu, kendilerini en çok dolar veya euro üzerinden alınan alış veriş merkezi kiralarının ödenmesi konusunun zorladığını belirterek şu açıklamayı yapmıştı;

Atilla Külekçioğlu, 2016 yılından beri gelen 2,5 milyon lira üzerinde şüpheli alacağını hala tahsil edemediğini de belirtmişti. 4 ayda 3.5-4 milyon TL gibi bir borcu yapılandırdıklarını bildiren Atilla Külekçioğlu, yapılandırılması gereken 7.5-8 milyon TL daha kaldığına dikkat çekmişti.

29 Mart 2018 tarihinde mahkemeye konkordato ilanı için başvuru yapan Çıtır Usta, nisan ayında şirkete yönelik hacizlere karşı geçici mühlet kararı almış ve üç kişilik komiser heyetinin denetiminde faaliyetlerini devam ettiriyordu.

2003 yılında İstanbul Bakırköy Galleria AVM'de ilk restoranını açan Çıtır Usta, kısa süre içinde İstanbul´dan başlayarak Türkiye'ye yayılmış ve yurtdışına açılmıştı.

Kaynaklar:HABERTÜRK

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