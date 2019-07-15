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Turizmciler bayramda 9 gün tatil istiyor

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, vatandaşın uygun fiyatlara tatil yapabilmesi ve planlaması açısından blok tatillerin yılbaşında açıklanması gerektiğini de belirtti. Ayık, Kurban Bayramı tatilinin de 9 gün olarak açıklanmasını beklediklerini kaydetti.

Turizmciler bayramda 9 gün tatil istiyor

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, vatandaşın uygun fiyatlara tatil yapabilmesi ve planlaması açısından blok tatillerin yılbaşında açıklanması gerektiğini de belirtti. Ayık, Kurban Bayramı tatilinin de 9 gün olarak açıklanmasını beklediklerini kaydetti.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:25
Turizmciler bayramda 9 gün tatil istiyor

Kurban Bayramı, 11-14 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak.

Turizm sektörü, Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi, bu bayram tatilinin de idari izinler açısından 9 güne çıkartılmasını bekliyor.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, bayrama yaklaşık bir ay kaldığına dikkat çekerek, bayram tatilinin 10 Ağustos arefe günü dahil 14 Ağustos Çarşamba günü sona ereceğini, perşembe ve cuma günleriyle birleştirilerek 9 güne çıkartılmasının geç kalınmış olsa da iyi olacağını kaydetti.

Kurban Bayramı'nın Ramazan Bayramı'na göre kurban kesimi nedeniyle farklı olduğuna dikkat çeken Ayık, “Bu bayramda insanlar kurban da keseceği için memleketine gidecek, eş-dost ziyareti yapacak. Kurbanını kesmek gibi faaliyetlere ilk 4-5 gününü ayırabilir. Ardından tatile çıkabilir. Veya önce tatil sonra kurban kesme ve ziyaretler şeklinde tam tersini de planlayabilir" dedi.

'BLOK TATİLLER YILBAŞINDA AÇIKLANSIN'

Blok tatillerin yılbaşında açıklanması gerektiğini yıllardır söylediklerini belirten Ayık, “Bu tür blok tatil olabilecek tatil süreçleri yılbaşında belirlenmeli. Yılbaşında belirlenir ve duyurulursa insanlar daha rahat planlama ve son dakikaya kalmadan çok daha uygun fiyatlara tatil rezervasyonu imkanına sahip olacaktır. Ancak şimdi hem planlama hem de fiyatlar açısından tatil planı çok daha zorlaşıyor" diye konuştu.

Bu bayram tatilinde hem iç turizm hem de memleket, eş-dost ziyaretleri gibi aktiviteler açısından önemli hareketlilik beklediklerini de söyleyen Ayık, tatil süresinin 5 gün ya da 9 gün olacağına yönelik belirsizlik olduğunu kaydetti. Ayık, bayramın yurt dışı turizm açısından da yoğun bir döneme denk gelmesinin fiyatlar açısından insanların son dakika tatil planı yapmalarında zorluk teşkil ettiğini söyledi.

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