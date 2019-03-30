Turist Sayısında Artış! En Çok Hangi Ülkeden Geliyorlar? Detaylar Haberimizde!

Ocak ve şubat aylarında ülkemize yaklaşık 3,2 milyon turist giriş yaptı. Bu aylar için oldukça iyi bir ortalama diyebiliriz.

Türkiye'ye şubatta ise yüzde 9,38 artışla 1,67 milyon kişi geldi.

Yılın ilk iki ayında ziyaretçi sayısı yüzde 7,4 artışla 3,2 milyon kişi oldu. Şubat'ta en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında

Bulgaristan yüzde 8,42 pay ve 140 bin 669 kişi ile birinci,

Almanya yüzde 8 pay ve 133 bin 612 kişi ile ikinci,

Gürcistan yüzde 7,21 ve 120 bin 364 kişi ile üçüncü,

Rusya'dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 33,2 artışla 87 bin 741 kişi oldu.

Japon Turist Sürprizi!

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, "2019 Japonya'da Türk Kültür Yılı" etkinlikleri kapsamında sürdürülen tanıtım çalışmalarının, Japonların tatil rotasını yeniden Türkiye'ye çevirmesini sağladığı belirtildi. Türkiye’yi yılın iki ayında ziyaret eden Japon sayısının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artarak 13 bin 267'ye ulaştığı bildirilen açıklamada, bu yılın şubat ayında ise toplam 7 bin 391 Japon ziyaretçinin Türkiye'ye geldiği belirtildi.

Alman Ziyaretçi Sayısında Artış Var.

Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise geçen ocak ayında üçüncü sırada yer alan Almanya yılın hem ilk 2 aylık döneminde hem de şubat ayında ikinciliğe yükseldi.

Türkiye’ye Ocak-Şubat 2019 döneminde en çok yabancı ziyaretçi yüzde 18,63'lük artış ve 274 bin 475 ziyaretçi ile Bulgaristan’dan gelirken, yüzde 19,90'lık artış ve 235 bin 732 ziyaretçi sayısı ile Almanya ikinci oldu.