Tüm Ülke Olarak 2017'de En Çok Neye Para Harcadık?

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) ve medya raporuna göre 2017 yılından elde edilen verilere göre Türkiye genelinde hane halklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en çok neye para harcandığını tespit etti. Türk Halkı en yüksek harcamayı pay oranında yüzde 24,7 ile konut ve kira harcamalarına yaptı.

Medya takip markalarından biri olan Ajans Press, hanehalkı tüketim harcamalarına yönelik hazırlanan raporları ve çalışmaları inceledi. Ajans Press’in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden ve medyaya yansıyan haberlerden derlediği bilgilere göre, Türk vatandaşlarının tüketim harcamaları içinde en çok konut ve kira harcamalarına para ayırdığı tespit edildi. % 24.7 ile ilk sıraya yerleşen konut ve kira harcamalarını ikinci sırada % 19.7 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları aldı. Buna karşın en düşük harcamanın % 2,2 ile sağlık % 2,3 ile de eğitim hizmetlerine verilmesi dikkat çekti.

Diğer harcama oranları şöylee;

2017 yılında kişi başına aylık tüketim harcaması bin 854 lira,

Harcamalar geçen yıla göre 212 lira arttı.

Hanehalkının gıdaya harcadığı pay sadece yüzde 14,6 oldu.

En yüksek gelir grubunun en çok harcama yaptığı kategorinin ise yüzde 23,9 ile ulaştırma oldu.