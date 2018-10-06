Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Tazminata garanti

İş hayatının en önemli problemli konularından biri olan kıdem tazminatı, Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile çözüme kavuşturuluyor. YEP'te yer alan düzenlemeye göre kurulacak fon sayesinde 1 gün çalışma bile tazminat almaya yetecek, işveren tazminat yükünden kurtulacak, çalışanın tazminat parasına garanti gelecek

Türkiye'de uzun zamandır çalışanlar açısından en çok tartışılan ve en önemli gündem konusu olan kıdem tazminatı ile ilgili yapılacak değişikliklerin detayları belli oldu. İş Mahkemeleri Kanunu değişmeden önce mahkemelerdeki dosyaların üçte ikisini tazminat nedeniyle çıkan anlaşmalızlar oluşturuyordu.

Şimdi arabulucularda yine bu konu birinci sırada yer alıyor. Türkiye'de çalışanların büyük çoğunluğu kıdem tazminatına ulaşmakta, kıdem tazminatı almakta çeşitli problemler yaşıyor. Bunun çalışanlar açısından birinci sebebi olarak tazminat alma veya tazminat hak etme koşullarının ağır olması yer alıyor . İşverenler açısından ise bu konuda bir kaynak ayırmama zorunluluğu var ve bu da işverene tazminat yükü oluyor.

Çalışma hayatına ilişkin önemli değişiklikleri içinde barındıran Yeni Ekonomi Programı (YEP) tazminat sorununu da çözüme kavuşturacak. Yeni sistemle birlikte hem işveren hem de çalışan açısından avantajlı bir durum ortaya çıkacak.

​ÇALIŞANIN TAZMİNAT SORUNU

Öncelikle bir yılı doldurmayan çalışan kıdem tazminatı alamıyor. Yine kaç yıl çalışırsa çalışsın kendi isteği ile ayrılan işçi bazı istisnalar dışında tazminat alamıyor. Askere giden çalışan ile evlenen kadın çalışan kıdem tazminatı almaya kendi istekleri ile ayrılsalar bile hak kazanıyorlar ama diğer durumlarda kendi istekleri işten ayrılırlarsa tazminat alamıyorlar.

Tazminatı hak ederek ayrılsa bile işveren ödeme yapmıyor. Mahkemeler de uzun sürdüğü için işveren davayı umursamıyor.

İŞVERENİN TAZMİNAT SORUNU

Büyük holdingler de dahil hiçbir firmanın, şirketin kıdem tazminat aıyla ayırdığı bir bütçesi yada kaynağı yok. Çalışanları işten çıkartacakları zaman paraları varsa ödüyorlar. Yoksa ödemeyip mahkeme neticesini bekliyorlar.Özellikle küçük firmalarda birkaç çalışan işten çıkartılırsa, tazminatlar sermayeden ödeniyor.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) "Sosyal tarafların mutabakatıyla kıdem tazminatı reformu gerçekleştirilecektir" ifadesi kullanıldı.

Üç yıllık dönemde çalışanların, işverenlerin ve kamunun bir araya geleceği bir mutabakatla kıdem tazminatı sorunu çözülecek. Umarız bu kez statükocular değil çalışan kazanır.

Sendikalar da kendi çıkarlarına değil bu büyük sorunun çözümüne katkıda bulunurlar.

ÖNEMLİ NOKTALAR NELER?

Kıdem Tazminatı Fonu'nda çalışanlar açısından birkaç önemli husus ve nokta bulunuyor. Öncelikle şu ana kadar birikmiş tazminatların korunması gerekiyor. Yani kazanılmış haklara dokunulmamalı.

Ayrıca şu anda 1 yıl için 30 günlük brüt ücret tazminat olarak ödeniyor. Bundan da geri adım atılmamalı.

Yani mevcut haklardan geriye gidilmemeli. Bunun dışında tazminata garanti gelmesi, işten kendi isteği ile ayrılanın da tazminat alacak olması, iş değiştirdiğinde tazminatı taşıyabilmesi gibi olumlu yanları bulunuyor.

KIDEM TAZMİNATINDA NELER DEĞİŞECEK?

Çözüm için birkaç yıl önce kıdem tazminat fonu gündeme gelmişti. Bu sistemin detaylarında ise şunlar vardı:

Gelir endeksli fon kurulduğunda 1 gün bile çalışmak tazminat hakkı kazandıracak. Fon sayesinde çalışanların haklarına devlet güvencesi de gelmiş olacak. Çalışan iş değiştirdiğinde fonunu yeni işyerine taşıma hakkına da kavuşacak. Her çalışan bireysel hesabını görecek ve takip edecek. Birikimler çeşitli yatırım araçlarında değerlendirilebilecek. Kıdem tazminat fonu işverenden bağımsız olduğu için istifa edenin de bireysel hesabı olacak ve tazminat alacak. İşveren zorda olsa bile tazminat fonda biriktiği için ödeme yapılacak. İşveren aylık ödeme yaptığı için büyük bir yükten kurtulacak.

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