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TÜİK’İN ENFLASYONU PAZARDAKİ HESABA UYMUYOR

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Aytun Çıray, emeklilerin ve memurların maaşlarına yapılan düşük artışlara tepki gösterdi.

TÜİK’İN ENFLASYONU PAZARDAKİ HESABA UYMUYOR

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Aytun Çıray, emeklilerin ve memurların maaşlarına yapılan düşük artışlara tepki gösterdi.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 20:03
TÜİK’İN ENFLASYONU PAZARDAKİ HESABA UYMUYOR

Çıray konuyla ilgili yaptığı açıklamada TÜİK’e rakamsal gerçekleri AKP iktidarının nasıl işine nasıl geliyorsa öyle çarpıttığını, ay başında açıklanan binde üçlük enflasyon oranının bu görevin eseri olduğunu belirtti.  “İktidar böylece bir taşla iki kuş vurmak  istedi” diyen Çıray, bunlardan ilkinin emeklilerin ve memurların yılın ikinci yarısında hak kazandıkları maaş artışlarını sözde enflasyon oranında gerçekleştirildiği intibaını vermek olduğunu vurguladı. “TÜİK’in enflasyonu pazardaki hesaba uymuyor,” Çıray, ikinci olarak ‘2019’ yılının Maliye Bakanı Albayrak’ın iddia ettiği düşüklükte bir enflasyon oranına güya ulaşıldığı, böylece ekonomide önemli bir hedefin tutturulduğu kanaatinin uyandırılmak istendiğinin altını çizdi.

İNSAF! GIDA MADDELERİNDE ARTIŞ % 30, ELEKTRİKTE %56   

“Çeşitli ürünlere ve mallara yapılan zamlar işte bu nedenle 23 Haziran’daki  2. İstanbul Belediye Seçiminin sonrasına bırakıldı” diyen Aytun Çıray, SSK ve Bağkur Emeklilerine yüzde 5’lik; Emekli Sandığına bağlı emeklilere ve memurlara yüzde 6’lık güya enflasyona ayarlı maaş zammının, iktidarın 24 Haziran’dan itibaren yapmaya başladığı zamlar nedeniyle anında eridiğine dikkat çekti.  24  Haziran’dan bu yanan motorinin 29 kuruş, benzinin 27 kuruş, sigaranın 54 kuruş, alkollü içkilerden biranın 42, rakının 7 lira 27 kuruş, şarabın 58 kuruş zamlandığını ifade eden Çıray, bu zamlarla alkollü içecekler ve tütün grubunda yıllık artış oranının %19.22’ye ulaştığına dikkat çekti. Çıray gıda ve alkolsüz içeceklerde durumun daha da vahim olduğunu, TÜİK rakamlarına göre bile bu grupta yıllık artış oranının %28.44’ü bulduğunu vurguladı.

MİLLETİ ELEKTRİK ÇARPTI, DOĞALGAZ YAKTI

“Hane halkı için çok önemli bir kalem olan doğal gazda yıllık artış %76 gibi çok yüksek bir oranda gerçekleşti. Milleti elektrik çarptı, doğalgaz yaktı!” diyen Çıray, elektriğe gelen yıllık bazda %56 zammın da bununla birleşerek vatandaşlarımızın hayatını ciddi bir şekilde zorlaştırdığının altını çizdi.          

Enerji kalemindeki artışların yılda iki kez yapılabilmesi nedeniyle Resmi Gazete’de yayınlanamadan, İnternet sitelerinde ilan edilip geçiştirildiğini belirten Çıray, başka alanlarda da zam yağmuru geleceğine dair ciddi emareler bulunduğunu  ifade etti. Çıray bu bağlamda güncel adıyla ESK, bilinen adıyla Et ve Balık Kurumunun 2018’de 491 milyon TL zarar açıkladığını  işaret ederek, iktidarın et ve süte zam yapmasının eli kulağında olduğuna dikkat çekti. Bu noktada enerji girdilerindeki ve döviz kurlarındaki yüksek oranlı artışın üretici kesimleri derinlemesine etkilediğini, başta Ayçiçek olmak üzere yağ üreticilerini zam yapmak için harekete geçirdiğini ifade eden Çıray, iktidarın maliyet enflasyonu neredeyse sanki hiç yokmuş gibi davranmakla kalmayıp, enflasyonu ciddi bir şekilde yükselten israfa ve hesapsızlıklara devam ettiğine dikkat çekti.

ÖTV YÜZÜNDEN GENÇLER EVLENEMEYECEK

Bazı mallarda yerel seçimlere endeksli vergi indirimlerinin sona ermesinin  TÜİK’in çeşitli numaralarla düşmüş gösterdiği enflasyonu olumsuz etkileyeceğini belirten Çıray,  “Mobilya, beyaz eşya ve otomotiv sektörlerinde uygulanan KDV ve ÖTV indirimlerinin  son bulmasıyla ‘fiyat artış hızının nasıl olup da düşeceği sorusunun’ cevabını aramanın bile aklımızla alay etmek olduğunu” işaret ederek, “milletimiz çocuğunu evlendiremeyecek hale geldi,” dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray açıklamasının sonunda , iktidara şu soruyu yöneltti:                  

“Emekliye ve memura zammın bütçeye maliyetinin 7,5 milyar TL olduğu hesaplanıyor ve sadece alkol ve sigara zammının devlete yaratacağı kaynak 6,4 milyar TL!  Öyleyse iktidarınız diğer mallara neden zam yapar?”

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tüik in enflasyonu pazardaki hesaba uymuyor
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