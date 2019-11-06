TSKB’nin Ekonomiye Desteği 30 Milyar TL’ye Yaklaştı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB), yılın ilk dokuz aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. 2019 yılının ilk dokuz aylık döneminde toplam nakdi kredi büyüklüğünü yüzde5,1artışla 29,7milyar TL’ye ulaştırdı. Bankanın aktif büyüklüğü ise 40,3milyar TL olarak gerçekleşti.

TSKB’nin dokuz aylık dönemde özkaynak büyüklüğü yüzde 4,2 artışla 4,9 milyar liraya ulaşırken, dokuz aylık net dönem kârı yıllık yüzde 8 artışla 530,3 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Güçlü özkaynaklarıile bankanın sermaye yeterlilik oranı yüzde 17,8’e yükseldi.

TSKB finansman kaynaklarını çeşitlendirerek artırmaya devam ediyor

Bankanın finansal sonuçlarını değerlendiren TSKB Genel Müdürü Suat İnce: “Yılın ilk dokuz aylık döneminde Türkiye ekonomisindeki toparlanma sinyallerini ve otoritelerin destekleyici düzenlemelerini yakından izledik. Bu gelişmeler ışığında bankamızın uzun vadeli geleceğini planlarken, yurtiçi ve yurtdışı piyasalardaki dinamiklere ve gelişmelere uyum sağlamak için hem finansal hem de sürdürülebilirlik alanındaki yoğun çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Yılın üçüncü çeyreğinde, Türkiye’nin özel sektör yatırımlarını desteklemek üzere temin ettikleri finansman kaynakları çeşitlendirerek artırdıklarını belirten İnce şöyle devam etti: “Temmuz ayında vadesi gelen sendikasyon kredimizi yüzde 80 ile hedefimiz üzerinde bir oranda yeniledik. Sendikasyon kredimiz 12 ülkeden farklı 12 uluslararası bankanın katılımıyla toplam 177 milyon ABD doları tutarında 1 yıl vadeli olacak şekilde gerçekleştirildi. Eylül ayında ise Çin Kalkınma Bankası ile 200 milyon ABD doları tutarında yeni kaynak anlaşması imzaladık. Bu kaynak, Çin Kalkınma Bankası’nın Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi altında Türkiye'de bir bankaya sağladığı ilk ve en uzun vadeli kredi olma özelliğini taşıyor. Çin Halk Cumhuriyeti tarafından yürütülen "Bir Kuşak Bir Yol Girişimi" (Beltand Road Initiative) kapsamındaki kaynakla, önümüzdeki dönemde ülkemizdeki üretim, sanayi, KOBİ, enerji, altyapı, sağlık ve eğitim projelerini destekleyeceğiz.’’

TSKB, UNEP FI “Sorumlu Bankacılık Prensipleri”ne Kurucu İmzacı olarak katıldı

Öte yandan, UNEP FI “Sorumlu Bankacılık Prensipleri”nin kurucu imzacılarından olduklarını da belirten İnce, şunları kaydetti: “Kurulduğumuz günden itibaren ülkemizin sürdürülebilir kalkınması için çalışıyor, tüm faaliyetlerimizi küresel ölçekte kabul görmüş sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde hayata geçiriyoruz. İmzacısı olduğumuz UNEP FI Sorumlu Bankacılık Prensipleri bu alandaki taahhütlerimizi güçlendirmesi açısından büyük öneme sahip. Sürdürülebilir bir dünyaya geçişimizi destekleyecek bu prensiplerin imzacısı olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz.’’

TSKB’nin 69 yıldır Türkiye'nin kalkınmasına ve sürdürülebilir büyümesine sağladığı çok yönlü katkısını, kredilendirme ve danışmanlık alanında sunduğu hizmetlerle artırarak sürdüreceklerini sözlerine ekleyen İnce ’’TSKB olarak özel sektörün yatırımları için sunduğumuz temalı kredilerimiz, öngörülü ve yenilikçi finansman kapasitemizin yanında kalkınma bankacılığı alanındaki birikimimiz sayesinde danışmanlık hizmetlerimizle de iş dünyasına katma değer yaratıyoruz. Bankamızın ekonomi, finans ve teknik danışman kadrolarıyla öne çıkan uzman ekipleri; kurumlara dönüşüm, gelişim ve sürdürülebilirlik yolculuklarında rehberlik ediyor. Kurumsal finansman ve yatırım bankacılığı alanında da bankamızın etkinliğini artırmak üzere yepyeni bir çalışma modeline geçmiş durumdayız. Önümüzdeki dönemde kapsayıcı kalkınma ve sürdürülebilirlik temalı kredilere öncelik vererek, hem finansman hem de danışmanlık ürünlerimizle yatırımcıların yanında yer almaya devam edeceğiz’’ dedi.

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