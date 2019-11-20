TRT'nin kârı yüzde 98 azaldı!

Sözcü gazetesinden İsmail Şahin'in haberine göre; 13 televizyon, 16 radyo, 38 dil ve lehçede web yayını ve 4 basılı dergisi ile Türkiye'nin en büyük medya kuruluşu olan TRT'nin gelirlerinin büyük bir kısmını elektrik faturalarından alınan paylar ve bandrol gelirleri oluşturuyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı Kamu İşletmeleri Raporu'nda yer alan bilgilere göre, 2018 yılında TRT'nin faaliyet kârı bir önceki yıla göre yüzde 121.2 geriledi ve kurum 92 milyon lira zarar etti.

TRT'nin 2018 yılı dönem kârı ise yüzde 98.1'lik düşüşle 10.6 milyon lira oldu. Kurum 2017 yılında 425 milyon lira faaliyet kârı, 565 milyon lira da dönem kârı elde etmişti.

2016 yılında TRT'de 7 bin 68 kişi çalışıyordu. 2017'de bu rakam 7 bin 137'ye çıktı. 2018 yılında ise çalışan sayısı yüzde 25.7 azalarak 5 bin 303'e düştü. Çalışanların bin 786'sı emekliye ayrılırken, 48 kişinin de kurumla yolları ayrıldı.

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