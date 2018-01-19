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Travis Kalanick Bir Gecede Milyarder Oldu!

Uber'in kurucularından Travis Kalanick, akıllı telefonlar üzerinden ulaştırma hizmeti veren şirketinin büyük hissesinin satış işlemlerinin gerçekleşmesinden sonra bir gecede milyarder oldu.

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Travis Kalanick Bir Gecede Milyarder Oldu!

Uber'in kurucularından Travis Kalanick, akıllı telefonlar üzerinden ulaştırma hizmeti veren şirketinin büyük hissesinin satış işlemlerinin gerçekleşmesinden sonra bir gecede milyarder oldu.

19 Ocak 2018 Cuma 09:59
Travis Kalanick Bir Gecede Milyarder Oldu!

Travis Kalanick Bir Gecede Milyarder Oldu!

Uber'in kurucularından Travis Kalanick, akıllı telefonlar üzerinden ulaştırma hizmeti veren şirketinin büyük hissesinin satış işlemlerinin gerçekleşmesinden sonra bir gecede milyarder oldu.

Japonya merkezli Softbank, halihazırda elinde bulunan Uber hisselerine ek olarak diğer yatırımcılardan da pay alarak şirketin en büyük konumuna gelmiş durumda. Softbank'ın liderliğini yaptığı konsorsiyum, Uber'den 8 milyar dolarlık hisse satın alma işlemi yapıp, şirkete de 1,25 milyar dolar yatırım yapacak. Bu sayede Uber'in piyasa değerinin 48 milyar dolara çıkması bekleniyor. 

Şirkete yöneltilen cinsiyetçilik suçlamaları ve daha sonra açılan onca davadan sonra CEO'luktan ayrılan Kalanick'in 1,4 milyar dolarında hissesini sattığı söyleniyor. 

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