Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Torba Kanundan Genç Vatandaşlara Çifte Maaş Çıktı

TBMM'de görüşülen ve geçtiğimiz gün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren torba kanun ile gençlere istihdam ve teşvikte önemli destekler sağlandı.

banner396

Torba Kanundan Genç Vatandaşlara Çifte Maaş Çıktı

TBMM'de görüşülen ve geçtiğimiz gün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren torba kanun ile gençlere istihdam ve teşvikte önemli destekler sağlandı.

07 Nisan 2018 Cumartesi 09:15
Torba Kanundan Genç Vatandaşlara Çifte Maaş Çıktı

Sabah Gazetesinden Faruk Erdem, bugün kaleme aldığı yazısında torba yasa ile gençlere istihdamda sunulan yeni teşvikleri açıkladı.

Torbadan geçnlere çifte maaş başlığı ile kaleme aldığı yazısında Faruk Erdem şu ifadeleri kullandı:

DESTEKLER

1 Ocak 2018-31 Aralık 2020 döneminde işe alınan yeni elemanlar için 12 ay süreyle, gelir vergisi stopajı, damga vergisi ve sosyal güvenlik primi desteği verilecek. Yeni işe alınan eleman genç ve kadın ise süre 12 aydan 18 aya kadar çıkacak.

ÜCRET DESTEĞİ

İmalat sektöründeki küçük işletmelere ve esnafa, 2018'de uygulanmak üzere, 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük en fazla 2 kişi ilave istihdam sağlamaları halinde gelir vergisi stopajı, damga vergisi, sosyal güvenlik primi ve asgari ücret üzerinden 2 ayda bir ücret desteği verilecek.

ÖLÜM AYLIĞINDAN YARARLANACAK GENÇLER

Ölüm aylığı alan hak sahibi çocuklardan, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaş, yükseköğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmayan ve öğrencilik nitelikleri devam edenler, hizmet akdine tabi çalışmaları durumunda ölüm aylığı hakkından yararlanabilecek.

İlgili kanunlara göre gelir veya aylık bağlanan hak sahibi çocuklardan 18 yaş, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaş, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanlardan kanun kapsamında sigortalı sayılmaları, ödenmekte olan gelir ve aylıkların kesilmesini gerektirmeyecek.

Çalışmaları nedeniyle gelir veya aylıkları kesilenlerin ödemeleri yeniden başlatılacak ancak geriye yönelik herhangi bir ödeme yapılmayacak. Maaşın başlatılması için SGK'ya müracaat gerekecek.

Böylece maaşı 1 Nisan 2018'den itibaren yeniden başlatılacak.

18-25 YAŞ ARASINDAKİ SİGORTALILAR

Gençlerin istihdam edilebilirliklerini artırmak ve parttime işe girişleri kolaylaştırmak amacıyla 18-25 yaş arasındaki sigortalılara ait sigortalı işe giriş bildirgesinin, çalışılmaya başlanılan tarih itibarıyla verilmesine imkân sağlandı.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaTorba KanunResmi GazeteIstihdamMaaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
400 Bin Kişiye Müjde: O Paralar Hesaplara Yatmaya Başladı
400 Bin Kişiye Müjde: O Paralar Hesaplara Yatmaya Başladı
Kadın-Erkek Binlerce Kişiye 30 Bin TL Hibe Ödemesi (2018 Genç Çiftçi Başvuru Detayları)
Kadın-Erkek Binlerce Kişiye 30 Bin TL Hibe Ödemesi (2018 Genç Çiftçi Başvuru Detayları)
Hatay'a 'Zeytin Dalı' Gümrük Kapısı
Hatay'a 'Zeytin Dalı' Gümrük Kapısı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim