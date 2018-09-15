Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Toplu ulaşıma yönelik önemli karar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi il meclis üyelerinin oy çokluğu kararıyla toplu ulaşım araçlarının ücretlerine zam yapmama kararı aldı. Maliyet artışını vatandaşlara yansıtmamak adına İBB Başkanı Mevlüt Uysal’ın talimatıyla başlatılan çalışma kapsamında toplu ulaşım araçlarını ‘sübvanse’ etme kararı alındı. Rapor, İBB Meclisi’nde de oy birliğiyle onaylandı.

banner396

Toplu ulaşıma yönelik önemli karar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi il meclis üyelerinin oy çokluğu kararıyla toplu ulaşım araçlarının ücretlerine zam yapmama kararı aldı. Maliyet artışını vatandaşlara yansıtmamak adına İBB Başkanı Mevlüt Uysal’ın talimatıyla başlatılan çalışma kapsamında toplu ulaşım araçlarını ‘sübvanse’ etme kararı alındı. Rapor, İBB Meclisi’nde de oy birliğiyle onaylandı.

15 Eylül 2018 Cumartesi 13:58
Toplu ulaşıma yönelik önemli karar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), piyasa koşullarındaki ekonomik değişiklikler nedeniyle toplu ulaşımda oluşan maliyet artışlarını vatandaşlara yansıtmama kararı aldı.

İBB Başkanı Mevlüt Uysal’ın talimatıyla başlatılan çalışma sonucunda hazırlanan rapor, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin Eylül ayı toplantısında görüşülerek oy çokluğuyla karara bağlandı.Ücret entegrasyonuna dahil olan deniz toplu ulaşım araçları, özel halk otobüsleri ve İstanbul Otobüs A.Ş. otobüslerinin her bir geçiş başı 55 ile 70 kuruş desteklenmesini içeren rapor, meclis üyelerinin oy birliğiyle onaylandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bağlı kuruluşu İETT ile İBB İştiraki Metro İstanbul ve Şehir Hatları da maliyet artışlarını kendi içinde sübvanse etme kararı alarak, İstanbullulara yansıtmayacağını açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne 470 milyon TL’ye mal olacak sübvansiyon, 1 Ekim 2018 ile 30 Haziran 2019 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde kararlaştırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, maliyet karşılama oranlarını; aracın İstanbul kart (yolculuk) gelirlerinin yakıt, personel, lastik, bakım, onarım vb. giderlerine olan oranına göre belirledi. İşletmeciler, maliyetleri karşılama oranlarına (gider/gelir oranı) göre 4 sınıfa ayrıldı. Karşılama oranı düşük kategorideki araçlara yolcu başı daha yüksek sübvanse bedeli ödenecek.

Maliyet karşılama oranlarına göre sübvansiyon bedelleri şöyle olacak;

Yüzde 70 ve altı olanlara 70 kuruş,

Yüzde 70 – 80 aralığında olanlara 65 kuruş,

Yüzde 80 – 90 aralığında olanlara 60 kuruş

Yüzde 90 ve üstü olanlara 55 kuruş geçiş başı destek verilecek.

Özel halk otobüsleri ile İstanbul Otobüs AŞ otobüslerine verilen destek miktarı, UKOME’nin belirlediği uzun mesafeli, çift biletin geçerli olduğu yolculuklarda 2 katına çıkacak.

Kaynaklar; bik.gov.tr

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 15.09.2018 15:33
Anahtar Kelimeler:
toplu ulaşıma yönelik önemli karar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ucuza Uçak Bileti Almak İçin Bilmeniz Gerekenler!..
Ucuza Uçak Bileti Almak İçin Bilmeniz Gerekenler!..
PTT'den üniversitelilere yüzde 30 kargo indirimi
PTT'den üniversitelilere yüzde 30 kargo indirimi
THY duyurdu: Çok sayıda atama yapıldı
THY duyurdu: Çok sayıda atama yapıldı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim