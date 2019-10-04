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Toplu taşımada 65 yaş üstü vatandaşlara kötü haber!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla AK Parti'nin hazırladığı "yerel yönetimler yasa taslağı"nda 65 yaş üstü vatandaşlara tanınan ücretsiz toplu taşıma hakkı, vatandaşların ellerinden alınacağı ortaya çıktı.

Toplu taşımada 65 yaş üstü vatandaşlara kötü haber!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla AK Parti'nin hazırladığı "yerel yönetimler yasa taslağı"nda 65 yaş üstü vatandaşlara tanınan ücretsiz toplu taşıma hakkı, vatandaşların ellerinden alınacağı ortaya çıktı.

04 Ekim 2019 Cuma 14:24
Toplu taşımada 65 yaş üstü vatandaşlara kötü haber!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla AK Parti'de devam eden "yerel yönetimler yasa taslağı" üzerine çalışmalarda sona gelindi.

AK Parti'nin 9 ana başlıktan oluşan yasa taslağında imar ve planlama, görev alanları, finansman, belediye organları, teşkilat ve personel, denetim, izleme ve şeffaflık, işlevini yitirmiş yasaların kaldırılması, belediye başkanlarının özlük hakları ve istişareye bırakılan konular yer alıyor.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında tüm partilerin taslak çalışmaları değerlendirilerek, tam bir konsensüs içinde teklifin Meclis'e gelmesi bekleniyor.

TASLAKTA NELER VAR?

CHP ve MHP ile de konuyla ilgili görüşen  Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, düzenlemeye ilişkin detayları CNNTürk TV Ankara Temsilcisi Dicle Canova ile paylaştı.

Yasada en çok dikkat çeken maddelerden biri ise 65 yaş üst vatandaşların kullandığı ücretsiz ulaşım hakkı oldu. Yasa çıktığı durumda sabah ve akşam gidiş ve çıkış saatlerinde 65 yaş üstü kullanıcılardan da ücret alınacak.

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toplu taşımada yaş üstü vatandaşlara kötü haber
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