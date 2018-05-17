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Toplu Sözleşmeden O İşçilere Yılda 4 İkramiye

DİSK/Genel İş Sendikası ile Beşiktaş Belediye Başkanlığı arasında imzalanan toplu iş sözleşmesinden işçilere yılda 4 ikramiye çıktı.

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Toplu Sözleşmeden O İşçilere Yılda 4 İkramiye

DİSK/Genel İş Sendikası ile Beşiktaş Belediye Başkanlığı arasında imzalanan toplu iş sözleşmesinden işçilere yılda 4 ikramiye çıktı.

17 Mayıs 2018 Perşembe 13:35
Toplu Sözleşmeden O İşçilere Yılda 4 İkramiye

Toplu İş Sözleşmesinden işçilere ikramiye çıktı.

DİSK/Genel İş Sendikası ile Beşiktaş Belediyesi arasında geçtiğimiz 26 Nisan 2018 tarihinde iki yıl süreli olarak imzalanan toplu iş sözleşmesinde çalışanların ücret zammı ve çeşitli sosyal haklarla birlikta ayrıca ikramiyeye de hak kazandığı sözleşmede yeralan haklar özetle şu şekilde:

İmzalanan toplu iş sözleşmesinde ücretlere,

1. yıl için yüzde 14, 2. yıl için ise yüzde 12 oranında bir zam yapılacak.

YILDA 4 İKRAMİYE

İmzalanan bu toplu sözleşme ile işçilere; günlük yemek yardımı, vasıflı işçilere günlük direksiyon ve sorumluluk primi, her ay sosyal yardım paketi yardımı, yıllık yakacak yardımı, işçinin öğrenim gören her çocuğu için tahsil durumlarına göre yıllık öğrenim yardımı, yıllık yazlık ve kışlık giyim yardımı, yıllık kültürel yardım ve yılda dört ikramiye verilmesi ön görüldü.

Toplu İş Sözleşmasinin imzalanması üzerine 15 Mayıs 2018 tarihinde düzenlenen törenine DİSK/Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Toplu Sözleşmeler Daire Başkanı Mahmut Şengül, Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Tahir Doğaç, İstanbul 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Pehlivan, İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı Adil Çiftçi, İstanbul Anadolu Yakası 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Sait Tanyeri, İstanbul 3 Nolu Şube Başkanı Şenol Erdem, İstanbul Konut İşçileri Şube Başkanı Nebile Irmak Çetin, İstanbul şube yöneticileri, belediyede çalışan üyeler ve belediye yöneticileri katıldı.

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İkramiyeIşçi IkramiyeMaaşBeşiktaş Belediyesi
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