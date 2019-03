Toplu Sözleşme Görüşmeleri Ne Zaman? Memur Ve Memur Emeklilerine Önemli Haber!

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü kulağı toğlu sözleşme görümelerinde. Önümüzdeki 2 yılın zam oranlarını ve diğer ayrıntıları belirleyecek görüşmeler ne zaman başlıyor ve diğer düzenlemeler neler? Sizler için hazırladık.

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Mevzuta göre, memur ve memur zamlarının belirlenmesine ilişkin toplu sözleşmeler ise Ağustos ayının başında start alıyor.

Toplu sözleşmelerin ne zaman başlatılacağına ilişkin madde ise şöyle:

MADDE 5 – (1) Toplu sözleşme görüşmelerinde Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti ile Kamu İşveren Heyeti, son rakamı tek olan yıllarda ağustos ayının ilk iş günü Kamu İşveren Heyeti Başkanınca belirlenen yer ve saatte toplanır. Toplu sözleşme süreci, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararının alınması da dahil olmak üzere en geç ağustos ayının son işgünü tamamlanır.

(2) Toplantı yeri ve başlangıç saati, görüşmelerin başlamasından en az bir hafta önce Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti ile Kamu İşveren Heyeti üyelerine Devlet Personel Başkanlığınca yazılı olarak ve elektronik ortamda bildirilir.

(3) Toplu sözleşme görüşmelerinin başlangıcında, genel ve hizmet koluna yönelik mali ve sosyal hakların görüşülmesine ilişkin gündem ve çalışma usulü Devlet Personel Başkanlığına verilen teklifler esas alınarak Kamu İşveren Heyeti Başkanı ile Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanınca belirlenir.

(4) Toplu sözleşme görüşmeleri, kamu görevlilerinin genelini ilgilendiren toplu sözleşme teklifleri ile her bir hizmet kolunu ilgilendiren toplu sözleşme tekliflerinin topluca görüşülmesi suretiyle yürütülür. Belirlenen gündeme göre, kamu görevlilerinin geneline ilişkin mali ve sosyal hakların görüşüldüğü bölümde Kamu Görevlileri Sendikaları Heyetinin konfederasyon temsilcisi Başkan ve üyeleri, her bir hizmet koluna ilişkin mali ve sosyal hakların görüşüldüğü bölümde ise o hizmet kolu itibarıyla en çok üyeye sahip sendikanın temsilcisi müzakereleri yürütmeye yetkilidir ve her bir temsilci sadece kendi teklifiyle ilgili görüş belirtebilir.

(5) Toplu sözleşme görüşmelerine, hafta sonu tatil günleri hariç olmak üzere resmi tatil günlerine rastlayan günlerde ara verilir.

(6) Toplu sözleşme görüşmeleri, görüşmeler sonunda tek metin imzalanacağı ve Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulabileceği hususu ile Kurula karar almak için tanınan azami süre de göz önünde bulundurularak uygun zamanda sonuçlandırılır.

(7) Toplu sözleşme görüşmeleri, Kamu İşveren Heyeti Başkanının sorumluluğunda yürütülür. Görüşmelerin yürütülmesine ilişkin olarak ortaya çıkabilecek usul tartışmalarını gidermeye Kamu İşveren Heyeti Başkanı yetkilidir.

TOPLU SÖZLEŞMEYE KİMLER KATILACAK?

Mevzuata göre, toplu sözleşme usul ve esaslarını belirleyen yönetmeliğin 5. maddesinde kamu adına toplu sözleşmelere kimin katılacağı şöyle yer aldı:

Toplu sözleşme görüşmelerine katılım

MADDE 3 – (1) Toplu sözleşme görüşmelerine, kamu idaresi adına Kamu İşveren Heyeti, kamu görevlileri adına Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti katılır.

(2) Kamu İşveren Heyeti, Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakanın başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığı temsilcilerinden oluşur. Bu temsilciler kurumlarca tespit edilir.

(3) Toplu sözleşme görüşmelerinde ihtiyaç duyulması halinde Kamu İşveren Heyeti Başkanınca uygun görülen Bakanlık ve kurumlarca belirlenecek temsilciler de Kamu İşveren Heyetine dahil edilebilir.

(4) Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti, bağlı sendikaların toplam üye sayısı itibarıyla en fazla üyesi bulunan konfederasyonun Heyet Başkanı olarak belirleyeceği bir temsilci ile her bir hizmet kolunda en fazla üyeye sahip kamu görevlileri sendikaları tarafından belirlenecek birer temsilci, bağlı sendikaların toplam üye sayıları esas alınmak kaydıyla birinci, ikinci ve üçüncü sırada bulunan konfederasyonlar tarafından belirlenecek birer temsilci olmak üzere onbeş üyeden oluşur.

(5) Dördüncü fıkra kapsamındaki Heyet temsilcileri sendika ve konfederasyonların yönetim kurullarınca belirlenir. Sendika ve konfederasyonlar, asıl üyenin herhangi bir sebeple toplu sözleşme görüşmelerine katılamaması halinde münhasıran o üyenin yerine toplantıya iştirak etmek üzere her bir asıl üye için aynı usul ile bir yedek üye belirler.

(6) Toplu sözleşme görüşmelerine, Kamu İşveren Heyeti Başkanının belirleyeceği kurumların temsilcileri ile Kamu Görevlileri Sendikaları Heyetine dahil olan her bir üye tarafından belirlenecek birer temsilci teknik heyet olarak katılabilir. Kamu Görevlileri Sendikaları Heyetince belirlenen teknik heyet üyelerinin sayısı onbeşi geçemez.(7) Toplu sözleşme görüşmelerine katılacak Kamu İşveren Heyetine dahil kurum temsilcileri ile Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti başkan ve üyeleri ile yedek üyeler görüşmelerin başlamasından en az on beş gün önce Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Bildirime ilgililerin elektronik iletişim adresleri de eklenir. Üçüncü fıkra uyarınca toplu sözleşme görüşmelerine katılması öngörülen temsilcilerde bu süre aranmaz.

Memurların masaya getirilmesini beklediği 17 madde de neler var?

1-Aile yardımlarında (eş ve çocuk yardımlarında) artış yapılması.

2-Disiplin affı.

3-5510 ve 5434 Sayılı Kanuna tabi memurlar arasında uçurum oluştu. Bu farkların azaltılması.

4-Eğitim durumuna göre özlük haklarda, maaşlarda ve ek göstergelerde iyileştirme yapılması.

5-% 20’lik ağır vergi dilimi yükünün % 10’a düşürülmesi.

6-İşçilerde olduğu gibi hafta sonlarının yıllık izinden düşülmemesi.

7-Dini bayramlarda memurlara bayram ikramiyesi verilmesi.

8-3600 ek göstergeden lisans ve yüksek lisans mezunu memurların yararlandırılması.

9-Memurluktan önceki SSK hizmetlerinin de derece/kademeye dâhil edilmesi.

10-Tek taraflı kalan kılık kıyafet serbestliğinin erkek memurlar için de uygulanması.

11-Toplu Sözleşme Kanunun değiştirilmesi. Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Asgari Ücret Tespit Komisyonu gibi her yıl yapılması. Memurlara grev hakkı verilmesi.

12-Yüksek lisans mezunu memurlara iki kademe verilmesi. Görevde yükselmede öncelik tanınması.

13-Görevde yükselme sınavlarında mülakatın kaldırılması.

14-Bayramlarda idari izin uygulamasının kaldırılması. İdari izinde çalıştırılanlara mesai ödenmesi.

15-Mobbing (psikolojik baskı) için daha etkili önlemler alınması.

16-Vatandaş tarafından tehdit, şiddet ve hakarete maruz kalan memurları koruyucu düzenleme yapılması.

17-Memurları enflasyona endeksli yaşamdan kurtaracak çözümler getirilmeli. Büyümeden pay alma (refah payı), enflasyon tazminatı veya maaşa seyyanen zam yapılması v.b.