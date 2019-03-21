TOKİ’ye borcu olanlara müjde!

Toplu Konut İdaresinden (TOKİ), ev ve konut alan vatandaşlara büyük müjde. Halen taksitlerini ödemeye devam eden vatandaşlar borcunu erken kapatma kampanyasından yararlanarak %22 oranında ciddi bir indirimle borçlarını kapatabilirler.

Başvurular Ne Zaman?

Başvurular bugün başlıyor. 19 Nisan 2019 tarihine kadar gerçekleşecek bu kampanya ile binlerce vatandaşın rahat bir nefes alması bekleniyor.

Borcumun tamamını kapatamıyorum. Ne kadar ödeme yaparsam indirimden faydalanırım?

Tabii ki herkesin borcunun tamamını kapatması beklenemez. Ama borcun %25’ini kapatabilen vatandaşlarımıza da %22’lik indirim yapılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat KURUM bir televizyon kanalında konuya ilişkin olarak:

"Bugüne kadar TOKİ'den ev almış vatandaşlarımız var. Şu an ödemelerini yapan 210 bin vatandaşımızı ilgilendiren süreçte, inşallah 21 Mart tarihi itibarıyla vatandaşlarımızın borçlarını kapamalarına müteakip yüzde 22 indirim kampanyasını başlatıyoruz. 19 Nisan'a kadar sürecek bu kampanyada vatandaşlarımız eğer borçlarını kapatırlarsa yüzde 22 indirimden faydalanabilecekler.

Yüzde 25'ten az olmamak üzere borçlarını kapatabiliyorlar, o yüzde 25'lik kısma da yüzde 22 indirim uygulanıyor. Tamamını kapatırsa yine yüzde 22 indirim uygulanıyor. Bu sayede ödeme güçlüğü çeken vatandaşımıza bir rahatlama getirmek istiyoruz." Açıklamalarında bulunmuştu.

Kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşlarımız Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecekler.