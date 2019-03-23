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TOKİ’nin 50000 Konut Kampanyasına Başvuru Sırası Emeklilerde!

Toplu Konut İdaresi tarafından satışa çıkartılan 50000 konut projesi için binlerce vatandaş başvuru yaptı. 6-22 Mart tarihleri arasında, evi olmayan ve bulunduğu şehirde en az 1 yıl ikamet eden vatandaşlar TOKİ’ye başvurularını yaptılar. Şimdi sıra emeklilerde!

TOKİ’nin 50000 Konut Kampanyasına Başvuru Sırası Emeklilerde!

Toplu Konut İdaresi tarafından satışa çıkartılan 50000 konut projesi için binlerce vatandaş başvuru yaptı. 6-22 Mart tarihleri arasında, evi olmayan ve bulunduğu şehirde en az 1 yıl ikamet eden vatandaşlar TOKİ’ye başvurularını yaptılar. Şimdi sıra emeklilerde!

23 Mart 2019 Cumartesi 21:29
TOKİ’nin 50000 Konut Kampanyasına Başvuru Sırası Emeklilerde!

Toplu Konut İdaresi tarafından satışa çıkartılan 50000 konut projesi için binlerce vatandaş başvuru yaptı. 6-22 Mart tarihleri arasında, evi olmayan ve bulunduğu şehirde en az 1 yıl ikamet eden vatandaşlar TOKİ’ye başvurularını yaptılar. Şimdi sıra emeklilerde!

TOKİ bu projeden emeklilere de pay ayrılacağını açıkladı. Ülkemizde yaşayan emeklilerin ekonomik olarak ciddi sıkıntı çektikleri düşünülürse bu fırsat, emekli vatandaşlarımız için oldukça önemli bir müjde oldu.

25 Mart’ta başlıyor!

Ev sahibi olmak isteyen emekli vatandaşlarımız,

25 Mart tarihinden itibaren TOKİ’ye bu önemli fırsat için başvuruda bulunabilecekler. Başvuruların son gün ise 5 Nisan! Başvuru yapmak isteyenlerin 2+1 daireler için 500 TL, 3+1 daireler içinse başvuru bedeli olarak 1000 TL ödeme yapmaları gerekiyor.

Evlerin toplam bedeli ne kadar?

TOKİ tarafından satışa sunulan konutların fiyatları yaklaşık 116000 TL’den başlıyor.

Takvim nasıl işliyor?

Başvuruları toplanacak konutların ihalesinin gerçekleşmesinden sonra konutların nihai fiyatı belirlenmiş oluyor. Ardından TOKİ tarafından hak sahibi belirleme kuraları çekilerek vatandaşlar yeni evlerine kavuşuyorlar.

Son Güncelleme: 23.03.2019 22:04
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