TOKİ'den Üst Üste Fırsatlar! Peki Katılım Koşulları Neler?

TOKİ Türkiye’nin dört bir yanında evi olmayanları ev sahibi yapmaya devam ediyor. En son 50bin konut sloganıyla yola çıkan TOKİ yine evi olmayan binlerce kişiyi ev sahibi olma hayallerine kavuşturacak. Ev sahibi olma hayalleri gerçeğe dönece olan vatandaş bu kampanyalardan oldukça memnun.

Son açıklanan kampanyada asgari ücretlilerin konut sahibi olması için 388 TL taksitle ev olma imkanı tanınacağı bilgisi Bakan Murat Kurum tarafından duyuruldu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum başvuruların 19 Nisan’a kadar devam edeceğini ilan etti.

Peki başvuru yapabilmek için ön koşullar neler?

TC vatandaşı olmak,

2+1 konutlara başvuracakların projenin bulunduğu ilçede en az 1 yıl ikamet etmesi,

TOKİ’den daha önce konut satın almamış olmak ve TOKİ’den konut kredisi kullanmamış olmak,

Kendisine eşine ve velayeti altındaki çocuklara ait evi olmamak (Tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç)

Aylık hane halkı gelirinin en fazla net 4 bin 500 lira, İstanbul’da ise en fazla net 4 bin 800 lira olması (3+1 konutlarda gelir şartı yok),

2+1 konutlara başvuranlarda 25, 3+1 konutlara başvuranlarda ise 18 yaşını tamamlamış olması şartları aranıyor,

Bir hane halkı adına tek başvuru yapılabilir. Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarının adına yalnızca bir başvuru yapılabilir.