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TOKİ'den faizsiz, 20 yıl vadeli kredi! Kimler yararlanacak?

Toplu Konut İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından şehit aileleri ile gazi ve vazife malulleri için faizsiz konut kredisi imkanı sağlanacak. 20 yıl geri ödemeli olmak üzere toplamda 260 milyon Türk Lirası kredi verilecek. Peki TOKİ'nin faizsiz kredi şartları neler, kimler yararlanacak? işte detaylar...

TOKİ'den faizsiz, 20 yıl vadeli kredi! Kimler yararlanacak?

Toplu Konut İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından şehit aileleri ile gazi ve vazife malulleri için faizsiz konut kredisi imkanı sağlanacak. 20 yıl geri ödemeli olmak üzere toplamda 260 milyon Türk Lirası kredi verilecek. Peki TOKİ'nin faizsiz kredi şartları neler, kimler yararlanacak? işte detaylar...

01 Şubat 2019 Cuma 09:03
TOKİ'den faizsiz, 20 yıl vadeli kredi! Kimler yararlanacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe Millet ve Kongre Merkezi'nde kamuoyuna açıklanan ikinci 100 günlük eylem planında yer alan şehit aileleri, harp ve vazife malullerine faizsiz konut kredisi müjdesinin ayrıntıları belli oldu. Netleşen ayrıntılara göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Şehit Aileleri ile Gazi ve Vazife malulleri için faizsiz ve 20 yıl geri ödemeli konut kredisi verilmesi için hazırlıklar tamamlandı çalışmalar başlatıldı. 2019 yılı içerisinde 260 milyon TL'lik faizsiz konut kredisi kullandırılması planlanıyor. TOKİ, 2018 yılında 1.758 aileye 194 milyon TL'lik faizsiz kredi vererek, toplamda 23 bin 151 aileye 1 milyar 30 milyon TL faizsiz konut kredisi kullandırmıştı.

YÜZDE 1 MASRAF ALINIYOR

Sabah Gazetesi'nin aktardığı habere göre, kredi miktarı her yıl yıllık fiyat artış oranı kadar artırılıyor. Kredinin miktarı 2018 yılı için 194 milyon liraydı. 2019 yılı için kredi sınırı 260 milyon lira olacak. Kredinin geri ödemesi, hak sahibinin her türlü tazminat dahil almakta olduğu maaşının dörtte biri tutarındaki miktarın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kesilmesiyle yapılıyor. Krediye faiz uygulasa da kredinin açılışında bir defaya mahsus olmak üzere hak sahibinden kredinin yüzde 1'i oranında masraf alınıyor.

TOKİ'NİN FAİZSİZ KREDİ İMKANINDAN NASIL YARARLANILIR?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından şehit ailelerine, harp ve vazife malüllerine, dul ve de yetimlerine faizsiz olarak verilen krediden yararlanabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Emeklilik İşlemleri Genel Müdürlüğü biriminden hak sahibi olduğuna dair belge alınması ve bu hak sahipliği belgesi ile Ziraat Bankası'na başvurulması gerekiyor. Şehit ailelerine verilen krediden yararlanılarak edinilecek konutlar için herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. Tapunun en fazla bir yıl önce alınmış olması yeterli oluyor.

HANGİ BELGELER İSTENİYOR?

  • Kredi istek dilekçesi
  • Kredinin müştereken kullanılması halinde diğer hak sahiplerinin kredi kullanmaktan vazgeçtiklerini belirten noter onaylı feragatname
  • SGK hak sahipliği belgesi
  • Nüfus Cüzdanı fotokopisi
  • Konuta ilişkin tapu senedi ve örneği ve yönetmelikte belirtilen diğer belgelerle kredi açılıyor.

Kaynaklar; Sabah Gazetesi - Hürriyet

KPSSCFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 01.02.2019 13:47
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Cihat 6 saat önce

Haber iyi güzelde
hangi illeri kapsıyor bu?
Toki kendi yaptığı projelerimi kredi veriyor yoksa kendi ile alakalı olmayan evlerede kredi veriyor mu?
Üstün körü haber diye buna denir..

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