TOKİ'den Asgari Ücretliye 400 TL Taksitle Ev!

TOKİ, dar ve orta gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya sürekli olarak devam ediyor ve vatandaşların yüzünü güldürüyor. Bu defa ise asgari ücret ile çalışan vatandaşlarımızı konut sahibi yapacak. TOKİ, sadece 12 bin TL peşinat ve aylık 401 TL taksitle dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak. Bu yüzden TOKİ üzerinden ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız, TOKİ'nin resmi sitesinden yayınlanan ilanları takip etmeleri gerekmektedir. TOKİ satışları, Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden gerçekleşmektedir. Son meydana getirilen haberlere bakılırsa TOKİ, asgari ücret kazanan kişilere ev verecek. Peki TOKİ'den asgari ücretle çalışanlar nasıl ev alabilir? İşte 400 TL taksitli asgari ücretli çalışana ev kampanyası...

TOKİ, dar ve orta gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya sürekli olarak devam ediyor ve vatandaşların yüzünü güldürüyor. Bu defa ise asgari ücret ile çalışan vatandaşlarımızı konut sahibi yapacak. TOKİ, sadece 12 bin TL peşinat ve aylık 401 TL taksitle dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak. Bu yüzden TOKİ üzerinden ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız, TOKİ'nin resmi sitesinden yayınlanan ilanları takip etmeleri gerekmektedir. TOKİ satışları, Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden gerçekleşmektedir. Son meydana getirilen haberlere bakılırsa TOKİ, asgari ücret kazanan kişilere ev verecek. Peki TOKİ'den asgari ücretle çalışanlar nasıl ev alabilir? İşte 400 TL taksitli asgari ücretli çalışana ev kampanyası

TOKİ Niğde Efendibey Kentsel Dönüşüm Projesi

Bu projede 8 adet konut bulunmaktadır. Engelli vatandaşlara özeldir. En az %40 engeli bulunan vatandaşlarımıza satılacaktır. Bu konutlar 1 Ağustos - 30 Eylül tarihleri arasında Halkbank Niğde şubesinden satışa sunulacaktır.

Şanlıurfa Hilvan

Bu projede 1 adet konut bulunmaktadır. Bu konutun bedeli 115 bin 871 TL olarak belirlendi. Bu evi almaya hak kazanan kişinin ödeyeceği peşinat bedeli 13 bin 904 TL ile 23 bin 174 TL arasında değişiyor. En düşük taksit bedeli 386,24 TL iken en yüksek taksit bedeli de 566, 48 TL olarak belirlendi.

TOKİ Çankırı

Bu projede alt gelir gurubuna 98 adet konut ayrıldı. Projede en düşük konut bedeli 109 bin 968 TL, en yüksek konut bedeli 145 bin 28 TL olarak belirlendi. Aylık taksit tutarları ise 366,56 TL ile 709 TL arasında değişmektedir. Peşinatlar ise 13 bin 196 TL'den başlayıp, 29 bin TL'ye kadar yükselmektedir. Bu projede vatandaşlarımıza 180, 216 ve 240 ay vade imkanı veriliyor.

TOKİ Bolu Mudunu

Bu projede dar gelirli kişilere toplamda 218 adet konut ayrılmıştır. En düşük konut fiyatının 117 bin 784 TL, en yüksek konut fiyatının 163 bin 926 TL olarak belirlendi. Aylık taksitler ise en düşük 392,61 TL olurken en yüksek 801,42 TL oluyor. En düşük peşinat bedeli 14 bin 134 TL, en yüksek peşinat bedeli 32 bin 785 TL olarak açıklandı.

Şanlıurfa Viranşehir

1. Etap Bu projede toplamda 95 adet konut dar gelirli vatandaşlarımıza ayrıldı. En düşük konut bedeli 86 bin 996 TL, en yüksek konut bedeli ise 120 bin 744 TL oldu. Sadece 5 bin ve 10 bin TL peşinatlarla konut sahibi olabilirsiniz. Aylık en düşük taksit bedeli de 320,82 TL olarak açıklandı.

Şanlıurfa Viranşehir

2. Etap Bu projede 61 adet konut vardır. 2+1 dairelerden oluşan bu konutlarda en düşük beden 83 bin 345 TL, en yüksek konut fiyatı 110 bin 917 TL olarak açıklandı.Peşinat tutarları ise 5 bin ve 10 TL arasında değişiyor. Aylık en düşük taksit tutarı ise 305,60 TL olarak açıklandı.

Zonguldak Devrek Çaydeğirmeni

Bu projede dar gelirliler için toplamda 7 adet konut yer almaktadır.

En düşük konut bedeli 132 bin 463 TL olurken, en yüksek konut tutarı 161 bin 913 TL olarak açıklandı. Peşinat tutarları da 15 bin 895 TL ile 32 bin 382 TL arasında değişmektedir. Aylık taksitler ise 441,55 TL olmaktadır.

TOKİ İstanbul, Manisa, Balıkesir, Bursa konutları

İstanbul'da Ataşehir'de 2+1 ve 3+1 şeklinde toplamda 53 adet konut, Başakşehir Kayaşehir projesinde 4+1 şeklinde toplamda 64 adet konut açık artırma usulüyle satılacak İstanbul'daki konutlara yüzde 40, yüzde 50 peşin, 96 ve 120 ay vade imkanları sunulacak. Bu konutlar sahiplerine hemen teslim edilecek. Bursa'da da açık artırmayla 36 adet konut satılacak. Bu konutların 10'u İznik'te, 4'ü Orhangazi'de, 21'i Osmangazi'de biri de Hamitler'de yer alıyor. Bu konutlara %25 peşinat ve 120 ay vade ile sahip olabilirsiniz.

TOKİ Alt Gelirli ve Emekli Başvuru Şartları Nelerdir?

TOKİ, satışını gerçekleştireceği ev için bazı şartlar aramaktadır. Bu şartlar; T.C. vatandaşı olması, Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir), Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç), Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç) Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.), Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4.500 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 4.500 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 4.800 TL olarak uygulanmaktadır.), Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekmektedir.

TOKİ Alt Gelirli ve Emekli Başvuru Şartları Nelerdir?

TOKİ, satışını gerçekleştireceği ev için bazı şartlar aramaktadır. Bu şartlar; T.C. vatandaşı olması, Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir), Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç), Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç) Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.), Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4.500 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 4.500 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 4.800 TL olarak uygulanmaktadır.), Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekmektedir.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA