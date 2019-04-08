TOKİ’de Rekor Başvuru! 600 Bine Yaklaştı! İşte Detaylar!

TOKİ Türkiye genelinde 67 il 140 proje parolasıyla çıktığı yolda yeni bir rekor kırdı. Çevre ve Şehircilik Bakanı rekoru müjdeledi. Takvim Gazetesinin haberi…

TOKİ tarafından 67 şehirde, 140 projeyle yürütülecek 50 bin yeni sosyal konuta vatandaştan talep yağıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Mart'ta açıkladığı, 6 Mart'tan itibaren de başvuruları alınmaya başlanan sosyal konutlara talep toplama işlemleri, 19 Nisan'a kadar sürecek.

596 Bin Başvuru

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, taleple ilgili şu bilgiyi verdi: "50 bin sosyal konut uygulamasına vatandaşımız yoğun talep gösterdi. 1 ayda 596 bin başvuru geldi. Talebin çok yoğun olduğu projeler için ilk etapta hak sahipleri kurayla belirlenecek. Ancak gelen tüm taleplere göre çalışmalarımızın da yol haritası belirlenecek. İhtiyacın ve talebin yoğun olduğu il ve ilçelerde ayrıca çalışmalar yapacağız."