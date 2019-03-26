Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

TOKİ'den Üst Üste Fırsatlar! Peki Katılım Koşulları Neler?

TOKİ Türkiye’nin dört bir yanında evi olmayanları ev sahibi yapmaya devam ediyor. En son 50bin konut sloganıyla yola çıkan TOKİ yine evi olmayan binlerce kişiyi ev sahibi olma hayallerine kavuşturacak. Ev sahibi olma hayalleri gerçeğe dönece olan vatandaş bu kampanyalardan oldukça memnun.

TOKİ'den Üst Üste Fırsatlar! Peki Katılım Koşulları Neler?

TOKİ Türkiye’nin dört bir yanında evi olmayanları ev sahibi yapmaya devam ediyor. En son 50bin konut sloganıyla yola çıkan TOKİ yine evi olmayan binlerce kişiyi ev sahibi olma hayallerine kavuşturacak. Ev sahibi olma hayalleri gerçeğe dönece olan vatandaş bu kampanyalardan oldukça memnun.

26 Mart 2019 Salı 13:59
TOKİ'den Üst Üste Fırsatlar! Peki Katılım Koşulları Neler?

TOKİ Türkiye’nin dört bir yanında evi olmayanları ev sahibi yapmaya devam ediyor. En son 50bin konut sloganıyla yola çıkan TOKİ yine evi olmayan binlerce kişiyi ev sahibi olma hayallerine kavuşturacak. Ev sahibi olma hayalleri gerçeğe dönece olan vatandaş bu kampanyalardan oldukça memnun.

Son açıklanan kampanyada asgari ücretlilerin konut sahibi olması için 388 TL taksitle ev olma imkanı tanınacağı bilgisi Bakan Murat Kurum tarafından duyuruldu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum başvuruların 19 Nisan’a kadar devam edeceğini ilan etti.

Peki başvuru yapabilmek için ön koşullar neler?

TC vatandaşı olmak, 

2+1 konutlara başvuracakların projenin bulunduğu ilçede en az 1 yıl ikamet etmesi, 

TOKİ’den daha önce konut satın almamış olmak ve TOKİ’den konut kredisi kullanmamış olmak, 

Kendisine eşine ve velayeti altındaki çocuklara ait evi olmamak (Tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) 

Aylık hane halkı gelirinin en fazla net 4 bin 500 lira, İstanbul’da ise en fazla net 4 bin 800 lira olması (3+1 konutlarda gelir şartı yok), 

2+1 konutlara başvuranlarda 25, 3+1 konutlara başvuranlarda ise 18 yaşını tamamlamış olması şartları aranıyor,

Bir hane halkı adına tek başvuru yapılabilir. Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarının adına yalnızca bir başvuru yapılabilir.

Anahtar Kelimeler:
toki den üst üste fırsatlar peki katılım koşulları neler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3600 Ek Gösterge İle Maaşlara Sürpriz Zam!
3600 Ek Gösterge İle Maaşlara Sürpriz Zam!
Pakdemirli: Tanzim ürünleri zincir marketlerde de satılacak
Pakdemirli: Tanzim ürünleri zincir marketlerde de satılacak
Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü Aksu: Bu yıl 15 şube kurmayı planlıyoruz
Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü Aksu: Bu yıl 15 şube kurmayı planlıyoruz

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim