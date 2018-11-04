TOKİ'den 2019 İçin İyi Haber!

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) alt gelir grubundaki alacaklarına uyguladığı enflasyon artış oranını % 4'e sabitlediğini duyurdu.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, TOKİ’den konut, iş yeri ve arsa alan vatandaşların geri ödemelerinde 6 ayda bir uygulanan dönemsel artış oranını 2019 yılı için sabitlediklerini, artış oranının enflasyon, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) oranlarının altına çekildiğini açıkladı.

TOKİ Başkanı Ergün Turan tarafından yapılan yazılı açıklamada, alt gelir grubuna yönelik daha önce satılan konutlarda altı ayda bir yapılan dönemsel artış oranını 2019 yılı için % 4'e sabitlediklerini aktardı.

YÜZDE 4 OLMAK ÜZERE YILDA İKİ DEFA ARTIŞ ORANI UYGULANACAK

Alt gelir grubuna yönelik satılan konutlarda 2018 yılının ocak ayında yüzde 5,69, temmuz ayında % 5,69 olmak üzere yılda % 11.70'lik artış yapıldığını anımsatan Turan, alt gelir grubu konutlarında 2019 yılında ocak ayında % 4 ve Temmuz ayında yüzde 4 olmak üzere yıllık % 8'lik bir artış oranının uygulanacağını belirtti.

TOKİ Başkanı Ergün Turan, orta gelir grubuna yönelik satılan konutlarda altı ayda bir yapılan artış oranının % 5'e, arsa satışlarında altı ayda bir yapılan artış oranın ise % 6'ya sabitlendiğinie dikkat çekti..

Dönemsel Artış Tavan Oranları uygulamasına geçtiklerini aktaran TOKİ Başkanı Ergün Turan, "Artış oranlarımızı memur maaş artış oranı için % 5, Yİ-ÜFE oranı için % 6 ve en düşük oran için ise % 4 olarak belirledik. 2019 yılından sonraki dönemlerdeki dönemsel artışı ise mevcut ekonomik şartlara göre yeniden belirleyeceğiz" açıklamalarında bulundu.

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