TOKİ Başvuruları Başladı! İşte İl İl Toki Projeleri! Hangi Şehre Kaç TOKİ Yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından da geçtiğimiz günlerde açıklanan Türkiye geneli düşük taksitli TOKİ evleri için başvurular başladı. Peki hangi ilde kaç TOKİ yapılacak? İşte il il TOKİ Projeleri...

Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) başlattığı 67 şehirde 140 projeyle yürütülecek 50 bin yeni sosyal konut hamlesinin başvuru detayları ve illere göre projeler belli oldu. Yatay mimariye sahip sosyal konutlar için talep toplanmaya başlanırken, başvurular 19 Nisan’a kadar devam edecek.

İLK ÖDENECEK ÜCRET NE KADAR? (TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ 2019)



Posta Gazetesi'nden Meltem Kara'nın haberine göre, 50 bin yeni sosyal konut hamlesinde yer alacak konutlar 2+1 ve 3+1 şeklinde olacak. Başvurular, Halk Bankası ve Ziraat Bankası’nın yetkili şubelerine yapılabilecek. 2+1 konutların başvuru bedeli 500 lira, 3+1 konutların 1000 lira olacak. Kura sonucunda ev sahibi olamayanlar başvuru ücretlerini aynı banka şubesinden geri alabilecek.

KURA ÇEKİLECEK



Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra satış fiyatları belirlenecek. Başvuru sahipleri arasında TOKİ tarafından ilan edilecek tarihte ‘Hak Sahibi Belirleme’ kurası çekilecek. Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati TOKİ’nin internet sayfasında duyurulacak. Kura sonucunda ev sahibi olanlardan peşinat tahsil edilecek, taksit ödemeleri ev teslimini takip eden ayda başlayacak.

TOKİ’nin 50 bin konutluk sosyal konut hamlesinde aslan payını İstanbul aldı. İstanbul’da 5 projede toplam 6 bin 300 konut inşa edilecek. İstanbul’daki konutların gerçekleştirileceği yerler şöyle:



●Tuzla Aydınlı



●Başakşehir Ayazma



●Silivri Alipaşa



●Başakşehir Hoşdere



●Başakşehir Kayabaşı

2+1 EN AZ 116 BİN 400 LİRA



2+1 konutlar 75 ile 85 metrekare büyüklüklere sahip olacak. Konutların ﬁyatları 116 bin 400 liradan başlayacak. Bu konutlar için yüzde 12 peşinat istenecek. Buna göre en düşük peşinat miktarı da 13 bin 968 lira olacak. Taksitlerin 388 liradan başlayacağı konutların vadesi 240 aya (20 yıl) kadar uzayacak.

3+1 EN AZ 170 BİN 720 LİRA



3+1 konutların büyüklükleri ise 110 ile 128 metrekare olacak. 3+1 konutların ﬁyatları 170 bin 720 liradan başlayacak. Bu konutlar için yüzde 10 peşinat talep edilecek. Buna göre en düşük peşinat miktarı 17 bin 72 lira olacak. Taksitlerin 759 liradan başlayacağı 3+1 konutların vadesi ise 180 ay (15yıl) olarak belirlendi.

BU TARİHLERİ KAÇIRMAYIN



●Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri 15-19 Nisan



● En az yüzde 40 engelliler 8-12 Nisan



● Emekliler 25 Mart-5 Nisan



● Diğer başvurular 6-22 Mart

HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?



✔ TC vatandaşı olmak,



✔ 2+1 konutlara başvuracakların projenin bulunduğu ilçede en az 1 yıl ikamet etmesi,



✔ TOKİ’den daha önce konut satın almamış olmak ve TOKİ’den konut kredisi kullanmamış olmak,



✔ Kendisine eşine ve velayeti altındaki çocuklara ait evi olmamak (Tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç)



✔ Aylık hane halkı gelirinin en fazla net 4 bin 500 lira, İstanbul’da ise en fazla net 4 bin 800 lira olması (3+1 konutlarda gelir şartı yok),

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Türkiye’nin 67 ilinde 140 projeyle hayata geçirilecek 50 bin yeni sosyal konut için talep toplanmaya başlandı.



Yatay mimari anlayışıyla 2+1 ve 3+1 nitelikte inşa edilecek 50 bin yeni sosyal konut için 06 Mart -19 Nisan 2019 tarihleri arasında talepler toplanacak.



Vatandaşlar, projenin bulunduğu ile göre 06 Mart -19 Nisan 2019 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş. veya T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin yetkili şubelerden başvurularını yapabilecek.



Vatandaşlar 2+1 nitelikteki konutlar için 500 TL, 3+1 nitelikteki konutlar için 1.000 TL başvuru ücreti ödeyecek.



Başvurular; 4 kategoride olacak



TOKİ tarafından hayata geçirilecek projede başvurular 4 ayrı kategoride kabul edilecek. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri 15-19 Nisan 2019 tarihleri arasında en az %40 Engelli Vatandaşlar 08 – 12 Nisan 2019 tarihleri arasında başvuru yapabilecek. Emekli vatandaşların 25 Mart 2019 – 05 Nisan 2019 tarihleri arasında başvuru yapabileceği projede diğer başvurular ise 06 -22 Mart 2019 tarihleri arasında alınacak.



Başvuru şartları



Projeye başvuruda bulunacak kişilerin öncelikle T.C. vatandaşı olması gerekiyor. 2+1 nitelikteki konutlara başvuru yapmak isteyen vatandaşların projenin bulunduğu ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması şartı aranıyor.



Başvuru sahiplerinin Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması gerekiyor. Ayrıca kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması şartı bulunuyor.



Alt gelir grubu konutlarında aylık hane halkı geliri olarak en fazla net 4.500 TL, İstanbul’da ise en fazla net 4.800 TL gelire sahip olma şartı aranacak. 2+1 nitelikli konutlara başvuruda bulunanlar 25 yaşını 3+1 nitelikli konutlara başvuruda bulunanların ise 18 yaşını tamamlamış olması gerekiyor.



Ayrıca, bir hane halkı adına, tek başvuru yapabileceği için kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarının adına yalnızca bir adet başvuruda bulunulabilecek.



Düşük taksit uzun vadeli ödeme planı



67 şehirde hayata geçecek 50 bin yeni sosyal konutun fiyatları projelere ve illere farklılık gösteriyor. 2+1 konutlar 75 ve 85 metrekare büyüklüklerde konut fiyatı; 116.400 liradan başlıyor. Yüzde 12 peşinatla 13 bin 968 lira ödeyerek, 388 lira taksit tutarıyla, 240 aya varan vadelerden, 3+1, 110 ve 128 metrekare büyüklüklerde konut fiyatı; 170 bin 720 lira, yüzde 10 peşinatla,17 bin 72 liradan, 759 lira taksit tutarıyla, 180 aya varan vade seçenekleriyle satılacak.