TOKİ 26 İl'de 108 Arsayı Satışa Çıkardı

TOKİ, farklı illerde çok sayıda asayı satışa çıkardı.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında, 26 ilde 1 milyon 114 bin 187,98 metrekare büyüklüğünde olan toplamda 108 arsayı satışa sundu.

TOKİ'den konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamaya göre, Ağrı, Amasya, Ankara, Bitlis, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Mardin, Nevşehir, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Van, Yalova ve Yozgat illerinde, toplam 1 milyon 114 bin 187,98 metrekare büyüklüğünde 108 arsa satışa sunuldu.

Muhammen bedeli 734 milyon lira olan arsalar "Açık Artırma" yöntemi ile satışa sunulacak. Müzayede, 19 Temmuz Perşembe günü, saat 13.30'da TOKİ'nin Ankara Bilkent'teki merkezinde ve TOKİ İstanbul Hizmet Binasında yapılacak..

Arsaların nitelikleri şu şekilde:

"Konut, ticaret, konut altı ticaret, ticari rekreasyon, küçük sanayi, merkezi iş, özel kreş, özel eğitim, özel sağlık, özel ortaokul, rehabilitasyon merkezi, konut dışı kentsel çalışma, akaryakıt ve bakım istasyonu, pazar, fuar, ortaokul, park imarlı arsalar." İşte öne çıkan arsalar...

En pahalı arsalardan biri Büyükçekmece Merkez'de yer alan 162.739 metrekarelik konut alanı. Fiyatı: 81.369.870 TL.

Kocaeli Gölcük İhsaniye'de yer alan 5 bin 911 metrekarelik konut dışı kentsel çalışma alanı da en pahalı satışa çıkan yerlerden. Fiyatı 8.276.548 TL olan bu arsayı yine konut dışı kentsel çalışma alanı olan Başakşehir İkitelli'deki 7.208.520 TL'lik arsa ve Kocaeli Gölcük'te yer alan 7.068.516 TL'lik arsa takip ediyor.

İstanbul Başakşehir Kayabaşı'ndaki 5.000 metrekarelik özel sağlık tesis alanının da toplam bedeli 7.000.000 TL.

Karaman Merkez Kırbağı'nda yer alan 10 bin 595 metrekarelik özel ortaokul eğitim alanı 4.238.032 TL'den satışa çıkıyor.

En pahalı arsalar içinde dikkat çeken bir alan da İzmir Narlıdere'deki arsa. Konut alanı, konut ticaret alanı, özel eğitim alanı, cami alanı, park alanı ve yol alanından oluşan arsanın toplam alanı 55.766,00 meterkare ve fiyatı ise 89.225.600 TL.

Dikkat çeken bir diğer gayrimenkul Eskişehir Odunpazarı Yenidoğan'da yer alan iş merkezi. Toplam alanı 12.378 metrekare olan iş merkezinin fiyatı ise 14.854.284,00 TL.

AĞRI MERKEZ YAVUZ MAHALLESİ 2.824 M² ARSA ALANI MUHAMMEN BEDEL: 12.708.000 TL

VAN İPEKYOLU TEPEBAŞI'NDA Toplam Alan 1.778,15 m² MUHAMMEN BEDEL: 18.407.408,80 TL

ERZİNCAN MERKEZ YAYLABAŞI'NDA Toplam Alan 777,49 m² MUHAMMEN BEDEL: 19.438 TL

HATAY İSKENDERUN 3. MINTIKA'DA Toplam Alan 2.434 m² MUHAMMEN BEDEL: 17.410.400 TL

BİTLİS MERKEZ BEŞMİNARE'DE Toplam Alan 1.732,03 m² MUHAMMEN BEDEL: 866.015,00 TL

MARDİN ARTUKLU ACAR'DA Toplam Alan 39.520,63 m² MUHAMMEN BEDEL: 7.904.126,00 TL

ŞANLIURFA VİRANŞEHİR ŞARKPINAR'DA Toplam Alan 11.144 m² MUHAMMEN BEDEL: 16.203.376 TL

Ankara Mamak Altıağaç'ta yer alan 2455 metrekarelik alandaki akaryakıt istasyon alanı 9.820.000 TL'den satılıyor.

En ucuzlardan biri ise Ankara Kahramankazan Kayı'da yer alan ticaret alanı. Toplam 559 metrekarelik alanın bedeli ise 144.781 TL.

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