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Tofaş'tan açıklama geldi! Üretime ara verilecek mi?

Ekim ve kasım ayında çalışma sürelerini ve üretim sayısını azaltacağı yönünde çıkan iddialara Tofaş Türk Otomobil Fabrikası Anonim Şirketi'nden açıklama geldi.

Tofaş'tan açıklama geldi! Üretime ara verilecek mi?

Ekim ve kasım ayında çalışma sürelerini ve üretim sayısını azaltacağı yönünde çıkan iddialara Tofaş Türk Otomobil Fabrikası Anonim Şirketi'nden açıklama geldi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 08:42
Tofaş'tan açıklama geldi! Üretime ara verilecek mi?

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ (Tofaş), basın-yayın organlarında çıkan, şirketin çalışma sürelerini ve üretim adetlerini önemli ölçüde azaltacağı yönündeki haberlere ilişkin açıklamada bulundu.

Tofaş tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Basın-yayın organlarında, şirketimizin çalışma sürelerini ve üretim adetlerini önemli ölçüde azaltacağı yönünde haberler çıkmıştır. Planlanan mevcut üretim takvimimize göre yıl sonu üretim beklentimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği hükümleri çerçevesinde 31 Temmuz 2019'da faaliyet raporumuzda paylaşılan 2019 yılına ilişkin beklentilere paralel olup, Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte herhangi bir gelişme bulunmamaktadır. İşbu açıklama yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine yapılmıştır." denildi.

Tofaş’ın 31 Temmuz’da KAP’ta paylaştığı faaliyet raporunda pazar beklentileriyle ilgili şu bilgiler verilmişti:

“İç pazarda ÖTV teşviklerinin haziran sonu itibariyle uzatılmamış olması ve sonrasında talep üzerinde gözlemlenmeye başlanan ilave negatif etki sebebiyle, 2019 yılına ilişkin ileriye dönük yurtiçi hafif araç pazarı beklentilerimiz aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

Yenileme ve modernizasyon yatırım harcamalarımız tekrar gözden geçirilmiş olup, 2019 yılı için yapmayı planladığımız yatırım miktarında hafif aşağı yönlü revizyon yapılması uygun görülmüştür. Egea ailesi için daha önce açıklamış olduğumuz facelift yatırımı ile ilgili bir revizyon söz konusu değildir.”

Aynı raporda Tofaş hedeflerini;

“Tofaş Yurtiçi Satış Adedi Beklentisi: 60 bin - 65 bin araç

Tofaş İhracat Adedi Beklentisi: 200 bin - 220 bin araç

Tofaş Üretim Beklentisi: 250 bin - 275 bin araç

Yatırım Harcamaları Tutarı Beklentisi: 120 milyon Euro” olarak açıklamıştı.

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