TL Dolar Karşısında Değer Kaybetmeye Devam Ediyor!..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklamasının ardından yükselişe geçen ABD doları, Türk lirası karşısında 4.97 seviyesine kadar yükseldi.

Dolar, TL karşısındaki rekor kırdı. Mayıs ayında 4.94 seviyesine ilk defa çıkan dolar, rekorunu tazeledi. 4.97 seviyesine kadar yükseldi, ardından 4.91 seviyesine geriledi.

Dolar dün 4.80'ler seviyesinde seyretmişti.

Türk Lirası Dolar Karşısında Değer Kaybetmeye Devam Ediyor!..

Pazartesi günü Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni kabinenin ilan edilmesinin hemen ardından doların TL karşısında yükseldiği görülmüştü. Birçok yerli ekonomist tarafından yeni kabinenin açıklanması ve yeni hükümet sisteminin getireceği avantajlar ile doların tl karşısında değer kaybedeceği önngörülüyordu ancak öngörülenin aksine Türk Lirası dolar karşısında hızla değer kaybetmeye devam ediyor.

BORSA NİSAN 2017'DEN BERİ EN DÜŞÜK SEVİYEDEN KAPANDI

Önceki gün %3 düşen, dün de % 1.03 düşüşle 95.281,65 puandan başlayan Borsa akşam saatlerinde düşüşünü hızlandırdı. Endeks %5.18 düşüşle 91 bin 290 puandan Nisan 2017'den beri en düşük seviyeden kapanış yaptı. Bankacılık endeksi de %9.19 düşüşle 115 bin 383 puan oldu ve 2013'ten beri en düşük kapanışı gerçekleştirdi. Garanti Bankası %11.56, Halk Bankası %10.46 değer kaybı ile günü tamamladı.

Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş Bloomberg HT'ye bankacılık sektörüne dair ileriye dönük risklerin fiyatlandığını söyledi.

Doların Yükselişi Vatandaşı da Vurdu!..

Doların TL karşısındaki değer yükselişi sadece yerli ve yabancı yatırımcıyı değil vatandaşı da vurdu. Her geçen gün artan dolar ile birlikte dolar borcu olan vatanşlar bir yana, Türk Lirasının değer kaybetmesi ile aile bütçesi sarsılan vatandaş da adeta ekonomik vurgun yedi.

Alış veriş bütçelerini minimum seviyeye indiren vatandaş doların yükselişi karşısında oldukça tedirgin.

Yeni kabinenin ne gibi önlemler alacağı merak ediliyor.