TL, ağustos ayında yüzde 30.1 değer kaybetti

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yaptırıma kadar varan ekonomik krizle birlikte Türk Lirası'ndaki değer kaybı da hız kazandı. TL, ağustos ayında % 30.1 oranında değer kaybetti.

Sözcü'den Recep Genel'in hazırldığı habere göre, Washington ile Ankara arasında yaşanan papaz Andrew Brunson krizi nedeniyle TL'deki değer kaybı hızlandı.

25 Temmuz 2018 tarihinde ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, Papaz Brunson'ın serbest bırakılması çağrısı yaptığı tarihte dolar 4.7480 lira seviyesinden işlem görüyordu. ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararı almasıyla birlikte yükselişe geçen dolar 12 Ağustos 2018 tarihinde 7.2393 liraya kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

TL'nin ağustos ayında yaşadığı değer kaybı, ekonomik krize sürüklenerek Uluslararası Para Fonu (IMF) ile masaya oturmak zorunda kalan Arjantin'in para birimi Peso'yu da geçti. Yıl boyunca Arjantin Pesosu ile sık sık karşılaştırılan TL'nin dolar karşısında bu yıl yaşadığı kayıp daha beklenenden ve tahmin edilenden de büyük oldu. Peso bu yıl, aylık bazda en büyük kaybı yüzde 21.5'lik kayıpla mayıs ayında yaşadı. Haziran ayında ise yüzde 15.8 değer kaybetti.

Uzun süredir Batılı ülkelerin yaptırımları ile mücadele eden Rusya'nın para birimi olan ruble, dolar karşısında gücünü korumayı başardı. Son olarak 9 Ağustos 2018 tarihinde ABD Başkanı Donald Trump "Rusya'ya yaptırım uygulayacağız" açıklaması yapmıştı. Ancak, Rus Rublesi ağustos ayında dolar karşısında sadece yüzde 8.8 değer kaybetti. Yılbaşında 1 lira, 15.23 ruble ederken bu rakam dün 10.56 rubleye geriledi. Böylece Rus Rublesi, TL karşısında yaklaşık % 31 değer kazanmış oldu.

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