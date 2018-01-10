TİSK'ten Asgari Ücret Açıklaması 'İşçi Kesimi de Destekledi 2018 Yılında Devam Edecek'

TİSK'ten Asgari Ücret Açıklaması '2018 Yılında Devam Edecek'

TİSK Genel Sekreteri Koç, işverenlere yönelik asgari ücret desteğinin bu sene de 100 TL olarak devam edeeceğini bildirdi.

2018 yılı asgari ücretinde işverenlere yönelik 100 TL desteğinin kaldırılacağına yönelik açıklamalar gelmiş, kısa süre sonra da asgari ücret görüşmelerinde TİSK ve Türk İş desteğin sürmesi gerektiğine yönelik hükümete taleplerini iletmişti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TİSK Genel Sekreteri Koç, "Desteğin miktarı konusunda belirsizlik vardı. Bunun 100 liranın altında olabileceği yönünde çeşitli duyumlar da kulağımıza geldi ama başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Başbakanımız ve Çalışma Bakanımız, rakamın 100 lira olarak devam etmesi yönünde çok olumlu bir yaklaşım gösterdiler. İşveren camiasını mutlu eden bu yaklaşımlarından dolayı kendilerine minnettarız.

Çünkü bütçede olmadığı söylenen bu destek konusunda taleplerimizi dikkate aldılar.İşçi kesiminin, bu desteğin sadece toplu iş sözleşmesi uygulanan iş yerlerine uygulanması yönünde talepleri olmuştu. Biz de toplu sözleşme olan iş yerlerinde bu rakamın 113 lira olarak uygulanmasını istiyorduk ama iki talep de dikkate alınmadı. Mevcutta 100 liralık asgari ücret desteği tüm iş yerlerinde uygulanacak." dedi.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA