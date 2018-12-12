TİM'in Asgari Ücret Teklifi Belli Oldu!

Asgari Ücret için çeşitli rakamlar teklif edilmeye devam ediliyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Mayıs ayından sonraki döviz kurundaki artışı örnek göstererek % 30'luk artış yapılması gerektiğini belirtti.

Böylece Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'in asgari ücret teklifi 2 bin 100 TL olarak kayıtlara geçti.

Asgari ücret görüşmeleri devam ederken bir tavsiye de ihracatçılardan geldi. İhracatçı asgari ücret artışının kurdaki dalgalanma oranında yapılmasını bekliyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle “Kurdaki dalgalanma suni ama bunun başladığı yer dikkate alınarak, bugünkü geldiği seviyeye göre asgari ücret artışı yapmak makul olur” dedi. 1 Mayıs’ta 4,10 seviyesinde olan doların bugün 5,37’ye geldiği göz önüne alındığında İhracatçı 2.100 TL’lik asgari ücreti makul buluyor.

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