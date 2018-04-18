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TİGEM 300 Koyun Projesi Başvuru Sonuçları Açıklandı (Sorgulama Nasıl Yapılacak?)

Tarım İşletmesi Genel Müdürlüğü (TİGEM) 300 koyun projesi başvuru sonuçlarını açıkladı.

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TİGEM 300 Koyun Projesi Başvuru Sonuçları Açıklandı (Sorgulama Nasıl Yapılacak?)

Tarım İşletmesi Genel Müdürlüğü (TİGEM) 300 koyun projesi başvuru sonuçlarını açıkladı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 13:50
TİGEM 300 Koyun Projesi Başvuru Sonuçları Açıklandı (Sorgulama Nasıl Yapılacak?)

Tarım İşletmesi Genel Müdürlüğünden beklenen açıklama geldi.

TİGEM 200 koyun porjesi başvuru sonuçları açıklandı. 

TİGEM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Üretici Şartlarında Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Projesi (300 Koyun) kapsamında TİGEM tarafından yapılan ön değerlendirme sonucunda oluşan listeler Üreticilerimizin bağlı bulunduğu İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine gönderilmiştir. Ayrıca bu listede ismi yer alan üreticilerimizin e posta adreslerine ve telefonlarına bilgi mesajları iletilmiştir.

Bilgi mesajı gelen üreticilerimizin, aşağıdaki belgeleri başvuru yaptığı İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine en geç 24.04.2018 tarihi mesai bitimine kadar eksiksiz olarak teslim etmeleri gerekmektedir.

Önemle duyurulur.

Başvuru Sahibinden İstenen Belgeler:

1- Küçükbaş Hayvancılığın Geliştirilmesi Projesi Başvuru Dilekçesi,

2- Nüfus cüzdanı örneği,

3- Varsa Tarım ve hayvancılıkla ilgili mesleki eğitim veren ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarından mezun olduğuna dair anlar için diploma sureti,

4- Varsa hayvan yetiştiriciliği konularında almış olduğu kurs bitirme belgesi,

5- Şehit yakını (anne-baba-eş-kardeş-çocuk) ve gazi ise onaylı belge,

6- Kredi sözleşmesin imzalanma tarihi itibariyle ile mülkiyeti başkasına ait veya Üretici/Üreticilerin hissesi bulunan işletmeye ilişkin diğer hissedarlardan kredi vadesi sonuna kadar Proje kapsamında kullanılacağına dair noter onaylı muvafakatnameyi,

7- Proje kapsamındaki faaliyetlerle ilgili olarak kiralanan barınak/mera/otlak/yem bitkisi üretim alanları ile ilgili olarak yapılan en az yedi yıllık kredi vadesi ile uyumlu kira sözleşmesi,

8- Kiralık ve hisseli araziler/barınaklar ile ilgili tapu kayıtları

9- Sözleşme imzalanacak Üretici/Üreticiler ait İşletme Tescil Belgesi,

10- Sözleşme imzalanacak Üretici/Üreticiler ait İşletme Kapasite Raporu."

SONUÇLARA NASIL BAKABİLİRİM?

Başvuru sonuçları, kabul olanlara mail veya telefon yolu ile ulaşıldı. Eğer size herhangi bir bilgilendirme mesajı gelmediyse durumunuzu öğrenmek için TİGEM İl veya İlçe Müdürlüğüne gidin.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Pevrül namalan 1 saat önce

bana çıkmış olarak gözüküyo ama bana bilgi mesejı gelmedi napabilirim yardım edermisiniz zor durumdayım

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