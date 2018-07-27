Ticaret Bakanlığı'ndan Ekmek Zammı Açıklaması!..

Dün Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı'nın ekmeğe % 15 zam yapılmıştır açıklamasına karşılık olarak Ticaret Bakanlığı'ndan resmi bir açıklama yapıldı.

Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada '' Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun tüm Türkiye'de veya belli başlı illerde tek başına ekmeğe zam yağma gibi bir yetkisi yoktur. Dolayısıyla Fırıncılar Federasyonu başkanının yaptığı ekmeğe zam yapıldı açıklaması gerçeği yansıtmamaktadır'' denildi.

Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı açıklamanın detayları şöyle;

''Ekmek fiyatları bir yönü ile tüketicilerimizi diğer yönü ile esnaf ve tacirlerimizi çok yakından ilgilendiren bir husustur. Ulusal ve yerel basında ekmek fiyatlarına ilişkin yapılan haberler nedeniyle bu konuda bazı açıklamaların yapılması zarureti hasıl olmuştur. Öncelikle belirtmemiz gerekir ki ekmek fiyatları, illerimizde veya ilçelerimizde esnaflarımız için ilgili esnaf ve sanatkarlar odaları, tacirlerimiz için ise ticaret odalarımız tarafından hazırlanan fiyat tarifelerine istinaden belirlenmektedir. Bu konuda Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun görüş belirtmekten başka ekmek fiyatlarını belirleme konusunda herhangi bir yetkisi bulunmamaktadır"

'VALİLİK VE BELEDİYE'NİN ORTAK KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE GİRER'

"Ekmek fiyatları, tacirlerimiz için, Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanan ve onaylanan tarifeler ile belirlenmektedir. Bu çerçevede, ilgili ticaret odası veya ticaret ve sanayi odası yönetim kurulu, Ticaret İl Müdürü ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü ile esnaf ve sanatkarlar odaları birliği, tarifeyi düzenleyen oda ve ilgili belediyenin temsilcilerinden oluşan heyetin değerlendirmesini almaktadır. Heyetin değerlendirmesi ve ilgili meslek komitesinin görüşü de dikkate alınarak yönetim kurulunca ekmek tarifesine ilişkin teklif oluşturulmaktadır. Hazırlanan bu teklif Bakanlığımızın görüşüne sunulmakta ve daha sonra yapılacak ilk toplantıda oda meclisinin onayına sunulmaktadır. Bu şekilde hazırlanan tarifeler oda meclisinin onayı sonrasında ilgili valilik ve belediyenin uygun bulması üzerine yürürlüğe girmektedir"

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