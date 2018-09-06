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Ticaret Bakanlığı, un ihracatına sınırlama getirdi

Ticaret Bakanlığı'nın un fiyatlarındaki artışın önüne geçmek fiyatlarda istikrarı sağlamak amacıyla un ihracatına geçici bir süre sınırlama getirdiği öğrenildi.

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Ticaret Bakanlığı, un ihracatına sınırlama getirdi

Ticaret Bakanlığı'nın un fiyatlarındaki artışın önüne geçmek fiyatlarda istikrarı sağlamak amacıyla un ihracatına geçici bir süre sınırlama getirdiği öğrenildi.

06 Eylül 2018 Perşembe 12:42
Ticaret Bakanlığı, un ihracatına sınırlama getirdi

Ticaret Bakanlığı'nın un fiyatlarındaki artışın önüne geçmek fiyatlarda istikrarı sağlamak amacıyla un ihracatına geçici bir süre sınırlama getirdiği öğrenildi.

Ticaret Bakanlığı'nın, geçici ihracat sınırlama kararını duyurduğu yazılı açıklamasında "Düzenlemenin temel amacı yurt içi un fiyatlarında istikrarı sağlamak, tüketicimizi korumak ve spekülasyonun önüne geçmektir" ifadelerine yer verildi.

Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı yazılı açıklama şöyle;

"Son dönemde yurt içi un fiyatlarında yaşanan dalgalanmalardan dolayı, Bakanlığımızca İhracat Rejimi Kararında değişiklik yapılarak Dâhilde İşleme Rejimi (DIR) dışındaki un ihracatına yeni düzenleme getirilmiştir. Bu kapsamda Dâhilde İşleme Rejimi (DIR) dışında gerçekleşen un ihracatımıza sınırlama getirilmiştir. Sınırlama getirilen un ihracatının payı, ülkemizin toplam un ihracatının yaklaşık yüzde 1'ini oluşturmaktadır.  Düzenlemenin temel amacı yurt içi un fiyatlarında istikrarı sağlamak, tüketicimizi korumak ve spekülasyonun önüne geçmektir. Bahse konu düzenleme geçici olup, fiyat istikrarının sağlanmasını müteakip sona erdirilecektir."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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