Ticaret Bakanlığı 114 firmadan savunma istedi

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Üreticiler nezdinde yürütülen resen incelemeler çerçevesinde 114 firmadan savunma yazıları talep edilmiş olup denetim sürmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Ticaret Bakanlığı, haksız fiyat artışları ile ilgili, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Genel Müdürlüğü tarafından, üreticiler nezdinde yürütülen re’sen incelemeler çerçevesinde 114 firmadan savunma yazılarının talep edildiğini açıkladı.

TİCARET BAKANLIĞI 114 FİRMADAN SAVUNMA İSTEDİ!

Ticaret Bakanlığı bünyesinde yürütülen haksız fiyat artışları denetlenmesine ilişkin basın açıklaması yayımladı; Ticaret Bakanlığı'nın yayımladığı açıklama şöyle;

''Bilindiği üzere döviz kurlarındaki yükselişler bazı mal ve hizmet maliyetlerini etkilemediği halde döviz kaynaklı maliyet artışı iddiasıyla fiyatlarını artıran işletmelere karşı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında tüketicilerimizin korunması ve aynı zamanda haksız rekabet karşısında işletmelerimizin zarar görmemesi için gerekli önlemlerin alınması zorunlu hale gelmiştir. Ülkemizde uygulanan liberal ekonomik sistemde bir mal veya hizmetin fiyatının arz ve talep dengesine bağlı olarak oluşması esas olmakla birlikte piyasalarda tam rekabetin sağlanamaması durumunda, kamunun piyasa aksaklıklarını gidermek için gerekli tedbirleri alması özellikle tüketicilerin zarar görmemeleri bakımından önem arz etmektedir. Bu itibarla 31/8/2018 tarihli ve 30521 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile anılan Yönetmeliğe “Haksız Ticari Uygulama Olarak Kabul Edilen Örnek Uygulamalar” başlıklı Ek’inin “A - Aldatıcı Ticari Uygulamalar” bölümüne “Girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapmak'' düzenlemesi uygulanmıştır. Bu düzenlemenin hedefi hiçbir şekilde serbest piyasa sisteminin işleyişine müdahale etmek değildir. Bilakis düzenlemenin asıl amacı hem haksız fiyat artışları ile mağdur edilen tüketicilerin, hem de haksız rekabet karşısında dürüst ticaret prensiplerine bağlı olarak faaliyet gösteren işletmelerin korunmasıdır'' ifadeleri kullanıldı..

3 BİN 974 FİRMANIN 69 BİN 200 ÜRÜNÜ DENETLENDİ



Bu çerçevede 8 Ekim 2018 tarihi itibariyle 81 Ticaret İl Müdürlüğü kanalıyla, 3 bin 974 firmada toplam 69 bin 200 ürünün denetlendiğini açıklayan bakanlık, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Genel Müdürlüğünce, üreticiler nezdinde yürütülen re’sen incelemeler çerçevesinde 114 firmadan savunma yazılarının talep edilmiş olup denetim sürecinin de sürdüğü belirtildi.

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